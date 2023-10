Conheça The Finals, novo jogo de tiro em equipes gratuito e com crossplay

The Finals é um jogo de tiro que está em desenvolvimento pela Embark Studios, uma subsidiária da popular dev sul-coreana Nexon . O game apresenta um estilo mais voltado ao arcade, sem muita preocupação com realismo. Tanto que uma das principais características do FPS é a possibilidade de destruir praticamente tudo nas arenas e utilizar isso como vantagem para seu time. Você ainda poderá customizar seu próprio combatente, que vai batalhar por fama e dinheiro em um enredo inspirado no filme Gladiador (2000) e na obra Jogos Vorazes.

O jogo já contou com dois testes beta fechados em março e em junho de 2023, e já está aceitando mais jogadores interessados para mais um período de testes que ocorrerá em breve. Vale lembrar que The Finals ainda não tem data de lançamento definida e que estará disponível gratuitamente para PC (Steam), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

The Finals é um FPS que será gratuito e terá uma proposta bastante diferente quando comparamos a outros jogos do gênero no mercado — Foto: Divulgação/Embark Studios

👉 Qual é o melhor jogo de FPS online e gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

The Finals leva a sério a ideia de seu enredo. Tanto que é possível ver na gameplay uma plateia holográfica assistindo a tudo e até comentários de narradores relatando os detalhes dos confrontos. Por sinal, as arenas são baseadas em localizações reais, como Mônaco e Seul, e ainda contam com mudanças de dia e noite, assim como diferentes condições climáticas, definidos aleatoriamente quando os jogadores iniciam a partida. Cada mapa ainda conta com muitos recursos que levarão confrontos bem dinâmicos que não se limitarão apenas às armas de fogo.

Falando na gameplay, The Finals não é necessariamente um Battle Royale e tem seu principal modo de jogo chamado de "Cashout". Em resumo, um lobby conta com quatro times compostos por três jogadores. O objetivo é obter mais dinheiro, que pode ser arrecadado via eliminações e conclusão de determinadas tarefas. Se seu personagem morrer, ele se torna uma estátua, e você pode ressuscitá-lo até duas vezes ou contar que seus parceiros o tragam de volta.

The Finals também conta com um modo torneio, que basicamente reúne diversos lobbies para duelarem entre si — Foto: Divulgação/Embark Studios

Ao criar seu personagem, você pode escolher entre as classes Light (leve), Medium (médio) e Heavy (pesado). Cada classe possui suas peculiaridades. Para começar, temos as diferenças um pouco mais óbvias, como a classe Light ser menor e mais rápida, enquanto a Heavy é mais lenta e focada em resistir mais aos disparos. Junto a isso, cada classe também possui seu próprio arsenal de armas, embora os equipamentos não sejam necessariamente bloqueados para cada classe, e habilidades. Por exemplo, um personagem Medium tem a capacidade de curar e até ressuscitar aliados.

De uma forma geral, The Finals vem sendo considerado um jogo bastante ambicioso e com uma proposta bastante única quando comparamos a outros jogos de tiro em primeira pessoa do mercado. Embora a gratuidade seja, em teoria, algo bom, ainda há a preocupação em relação a passes de batalha e cosméticos. The Finals ainda foi criticado por conta de bugs e problemas com quedas de fps durante as betas, mas acredita-se que a Embark Studios já esteja trabalhando nisso. Resta aguardar para ver se o jogo encontrará seu espaço no concorrido mercado dos games de tiro.