Conhecemos o celular flexível da Motorola que encaixa no pulso; veja vídeo

Os celulares dobráveis podem ainda não dominar o mercado, mas o investimento em melhorias tecnológicas e o crescimento na oferta desse tipo de produto tem tornado a categoria cada vez mais interessante para o público. É nesse contexto que a Motorola apresentou na última terça-feira (24), durante o Lenovo Tech World 2023, um novo conceito de display flexível — ou adaptável, como a marca denominou. O anúncio do protótipo foi feito junto com a demonstração de recursos baseados em inteligência artificial generativa desenvolvidos para o aparelho, presentes no sistema operacional do smartphone.