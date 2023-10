Conhecemos o drone da Amazon que faz entregas em 60 min; veja como funciona

Apesar de ainda restrito a poucas localidades, a Amazon envia alguns produtos por meio de drones desde 2022, tendo iniciado a operação em Lockeford, na Califórnia. David Carbon, executivo da Prime Air, divisão da empresa dedicada a equipamentos voadores, contou durante o evento, porém, que a empresa está ampliando a modalidade de entrega para outros lugares, incluindo mais cidades americanas e para a Itália e o Reino Unido até o final do ano. De acordo com o executivo, a ideia é poder entregar 500 milhões de pacotes com drone por ano até 2029.

Drone da Amazon faz entregas em até 60 minutos em alguns locais do mundo e apareceu exposto durante o evento "Delivering The Future" — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

MK30 é o novo modelo de drone

Os drones da Amazon em operação, chamados de MK27-2, conseguem fazer entregas específicas, normalmente em pacotes que não ultrapassem o tamanho de uma caixa de sapatos, e um pouco mais de 2 kg de peso, em até uma hora entre o tempo da compra e o momento da entrega.

A empresa demonstrou durante o "Delivering The Future" seu novo modelo de drone, o MK30, que mantém algumas das mesmas limitações de entrega do anterior, mas que possibilitam chegar a novos lugares por ter maior percepção de obstáculos, maior tolerância a temperaturas variadas, além de se adaptar a diversos climas, como chuva e neblina.

Visão lateral do modelo MK30, novo drone da Amazon — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

Como funciona a entrega por drones da Amazon?

Para poder fazer compras com entregas por meio dos robôs voadores, caso seja um morador de alguma das regiões disponíveis, é necessário fazer uma espécie de cadastro e pré-aprovação com a Amazon, através do telefone de atendimento ao cliente, contando as características do quintal ou jardim do usuário. Se aprovado, a entrega por essa modalidade passa a estar disponível para esse cliente. Mesmo a entrega por drone mantém o frete grátis disponibilizado para os assinantes do Amazon Prime.

A entrega acontece de uma forma bem simplificada: o pacote é carregado na parte inferior do drone, e se encaminha diretamente para o endereço de entrega. Ao chegar no local, ele se posiciona em uma área aberta — o que limita a entrega a locais que tenham jardins, quintais ou condomínios com áreas comuns amplas — e larga o pacote de uma altura de cerca de 4 m. Depois, ele volta a subir e volta para o centro de distribuição. O consumidor, então, pode resgatar seu pacote, sem ter qualquer interação com o robô.

O interessante é o tempo que o drone faz a entrega, já que a Amazon consegue fazer produtos chegarem ao consumidor em até uma hora depois que ele faz a compra. Inclusive, a empresa contou que planeja começar a fazer entregas de remédios para pessoas que precisam de entrega imediata usando esses drones.

Essa tecnologia, porém, ainda não tem previsão de ser disponibilizada no Brasil ou em países sul-americanos.

