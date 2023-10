Crunchyroll no Prime Video: streaming de animes ganha canal no serviço

O Amazon Prime Video anunciou nesta terça-feira (24) a parceria com a plataforma Crunchyroll. O streaming de animes está presente no Prime Video Channels, para a felicidade dos otakus. Segundo a empresa, a colaboração já está disponível, mas apenas nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Suécia. Já em outros países, a Amazon afirmou que o plano chega no decorrer de 2024. O TechTudo entrou em contato com a assessoria do serviço para saber se há uma previsão mais exata, e a resposta foi de que ainda não há informações sobre o canal no Prime Video do Brasil.