Cyberpunk terá live action produzido por Anonymous Content, diz CD Projekt

Essa não será a primeira vez que a CD Projekt Red terá seu RPG sendo adaptado para uma série. Em setembro de 2022, foi lançado na Netflix a animação de dez episódios chamada Cyberpunk Edgerunners. A série foi um grande sucesso e foi impactante na jornada de recuperação do nome Cyberpunk 2077, já que o game teve um lançamento desastroso em dezembro de 2020, quando foi entregue com diversos problemas e uma quantidade absurda de bug s .

Hoje, após muitas correções e atualizações, o RPG da CD Projekt Red passou a viver uma nova fase e se redimir de vez com o lançamento da expansão Phantom Liberty. O sucesso da DLC fez, inclusive, com que as vendas do game original alavancassem, chegando à marca de 25 milhões de unidades comercializadas. Com isso, a desenvolvedora ficou em uma situação bastante confortável para anunciar o novo live action e tentar colocar o nome de seu RPG ainda mais em evidência.