Dead Space Remake e mais jogos chegam ao Xbox Game Pass em outubro

Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Console e PC) - Disponível hoje

Like a Dragon: Ishin! é um spin-off da série Yakuza desenvolvido pelo Ryu Ga Gotoku Studio. O jogo se passa em uma versão fictícia de Kyoto, em 1867, e acompanha Sakamoto Ryoma, um samurai acusado injustamente do assassinato de seu pai. Ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro culpado, enfrentando cenários da época e batalhas de espada que culminam em uma revolução que encerra a era dos samurais.

F1 Manager 2023 (Cloud, Console e PC) – 19 de outubro

F1 Manager 2023, da Frontier Developments, é um jogo de gerenciamento de equipe de Fórmula 1. Os jogadores têm controle total sobre sua equipe, desde a sede até as decisões nas corridas. Com vinte e três corridas, novos carros, circuitos e pilotos, o jogo permite reescrever a temporada da F1 de 2023 e foca na parte técnica da administração da equipe, com decisões cruciais que afetam o desempenho nas pistas.

Cities: Skylines 2 (PC) – 24 de outubro

Cities: Skylines 2 é a aguardada sequência do jogo de construção de cidades que chega ao Game Pass já no dia do lançamento. Desenvolvido pela Colossal Order e publicado pela Paradox Interactive, o jogo oferece uma experiência realista de construção urbana, desafiando os jogadores a criar e manter uma metrópole próspera com diversos aspectos a serem administrados, desde satisfação dos moradores até infraestrutura e economia.

Dead Space Remake (Cloud, PC e Xbox Series X/S) EA Play – 26 de outubro

O clássico de terror Dead Space, originalmente lançado em 2008, recebeu um remake neste ano, e estará disponível para assinantes do Game Pass Ultimate e EA Play em breve. Nele, os jogadores assumem o papel do engenheiro Isaac Clarke, que deve salvar sua namorada em uma estação espacial infestada de necromorfos. A nova versão, produzida pelo estúdio Motive, trouxe melhorias visuais, de áudio e jogabilidade, além de dar voz ao protagonista e aprimorar a mecânica de gravidade zero.

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud e Console) – 26 de outubro

Já disponível no Game Pass para PC, este jogo independente apresenta um detetive sapo resolvendo casos engraçados com mecânica de apontar e clicar, interrogando suspeitos e coletando pistas. Por sinal, Frog Detective: The Entire Mystery é um pacote que inclui três casos anteriormente lançados separadamente, agora reunidos em um único pacote para uma experiência completa.

Mineko's Night Market (Cloud, Console e PC) – 26 de outubro

Mineko's Night Market narra a história de Mineko, uma jovem curiosa que se muda para um vilarejo na base do Monte Fugu, onde ela conhece o Gato do Sol, Nikko, uma figura do folclore. Os jogadores exploram a charmosa vila inspirada no Japão, fazem amigos, coletam recursos e criam itens para vender no mercado noturno, trabalhando para restaurar a vila e salvar gatos das garras de agentes mal-intencionados.

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console e PC) – 31 de outubro

Desenvolvido pela Glee-Cheese Studio e publicado pela Team17, Headbangers: Rhythm Royale é um battle royale rítmico onde 30 pombos personalizáveis competem em 23 minijogos musicais ao longo de 4 rodadas para se tornarem o Mestre Headbanger. Os jogadores coletam migalhas para customizar seus pombos com roupas, chapéus e outros itens exclusivos, enquanto enfrentam desafios rítmicos e usam vantagens para atrapalhar seus oponentes.

Jusant (Cloud, Console e PC) – 31 de outubro

Neste jogo de plataforma de escalada e puzzles da Don't Nod, você deve escalar uma torre desolada e imensurável com a ajuda de um companheiro de água chamado Ballast, explorando artefatos antigos e desvendando segredos de uma civilização passada. A jornada de Jusant é meditativa, permitindo que os jogadores definam seu próprio ritmo e usem suas ferramentas de forma criativa para enfrentar desafios em uma torre em constante transformação e repleta de segredos.

Saindo do Xbox Game Pass

Alguns títulos serão removidos do Xbox Game Pass em 31 de outubro. Entre eles, o RPG por turnos Persona 5 Royal, cuja história reúne um grupo de adolescentes justiceiros que invadem mentes para derrotar pensamentos corrompidos. Assinantes que desejarem manter os games em suas bibliotecas podem adquiri-los com até 20% de desconto. Veja abaixo todos os jogos que deixarão o catálogo do serviço:

Gunfire Reborn (Cloud, Console e PC)

Kill It With Fire (Cloud, Console e PC)

Persona 5 Royal (Cloud, Console e PC)

Signalis (Cloud, Console e PC)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console e PC)