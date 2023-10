Declaração de Comparecimento Enem 2023: como emitir pela Página do Participante

É possível emitir uma Declaração de Comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 diretamente pela Página do Participante. O documento comprova que o candidato participou da prova e pode ser utilizado para abonar faltas no trabalho ou em outros possíveis compromissos nos dias 5 e 12 de novembro. Para isso, basta fazer login na plataforma do Enem com a sua conta Gov.br, imprimir o comprovante e pegar a assinatura de um aplicador. Vale lembrar, contudo, que a Declaração de Comparecimento só fica disponível poucos dias antes dos dois dias de prova. A seguir, saiba realizar o procedimento online para abonar faltas com o Enem 2023.