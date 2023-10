Dell promove metas sustentáveis a serem alcançadas até 2030; conheça

A Dell , empresa de hardware de computador, tem um plano para gerar impacto positivo para as pessoas e o planeta, com estratégias de impacto para próxima década, especificamente até 2030. Estabelecendo várias metas, o programa “Dell Moonshot ” foi criado para promover a sustentabilidade, cultivar a inclusão, transformar vidas e defender ética e privacidade.

De implementação a ações tangíveis, a empresa procura se esforçar para impulsionar resultados positivos em escala global, incluindo preservação ambiental, promoção da inclusão social e avanço do bem-estar humano. Saiba mais sobre o programa.

Uma das prerrogativas da proposta é fabricar linhas de notebooks com peças reaproveitadas — Foto: Reprodução/Dell

O mundo está preparado para o lixo eletrônico? Saiba mais e deixe sua opinião no Fórum TechTudo

Reutilizar, reparar, reformar e reciclar

Entre as ações, a marca destacou que possui o compromisso de auxiliar a proteger o ambiente com ações de reciclagem, por exemplo. De computadores a acessórios e impressoras, a fabricante oferece centros adequados de descarte. A iniciativa tem como objetivo reciclar as peças e, quando possível, reutilizá-las. Dessa forma, até 2030, a meta é que mais da metade da produção da marca seja feita de maneira sustentável.

A marca, inclusive, recicla plástico proveniente dos oceanos, transformando-o em componentes para PCs, enquanto os resíduos da indústria aeroespacial são reaproveitados para criar materiais duráveis e leves usados em laptops e estações de trabalho móveis. Cada quilo de aço, alumínio, plástico ou cobre recuperado equivale a um quilo a menos que precisa ser produzido, ou extraído da natureza.

Tecnologia sustentável

A Dell lidera o uso de materiais sustentáveis, adotando uma política rigorosa contra o desperdício. Inclusive, com o avanço do “Metas Moonshot”, o lema é "criar para ser recriado". Por meio da economia circular, a empresa utiliza materiais reciclados ou renováveis de fontes inovadoras, reduzindo assim a emissão de carbono e o impacto ambiental.

No âmbito da ação climática, a fabricante tem como meta alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa (GEE) nos escopos 1, 2 e 3 até 2050. Para isso, desenvolve produtos com uma menor pegada de carbono (PCF), reduzindo as emissões em todas as fases do ciclo de vida do produto, desde o design até o fim de sua vida útil. Além disso, a empresa maximiza o desempenho para apoiar seus clientes em suas metas climáticas, enquanto reduz a intensidade energética dos produtos.

A oferta de serviços como aSaS (as a Service) e o multicloud Dell APEX permite que as empresas utilizem apenas o que necessitam, aumentando a eficiência e reduzindo o desperdício de energia, o que consequentemente leva à economia de custos. Essas ações são reconhecidas e envolvem toda a cadeia da empresa, incluindo colaboradores, fornecedores e clientes.

Design inovador e ecologicamente correto

Para superar os limites do design sustentável dos computadores, a marca estabeleceu uma parceria estratégica com a Intel, resultando no inovador protótipo chamado Concept Luna. Este modelo inovador explora ideias revolucionárias, com o foco de tornar os componentes dos notebooks mais acessíveis, substituíveis e reutilizáveis, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de recursos e promove o uso de materiais circulares.

Além disso, o “Concept Luna” incorpora avanços notáveis, como telemetria inteligente e automação robótica, que desempenham um papel fundamental na compreensão das exigências do futuro na fabricação de PCs. Essas tecnologias permitem que a empresa esteja preparada para os desafios e oportunidades que o cenário futuro da produção de computadores possa apresentar.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

Um Só Planeta — Foto: Editora Globo