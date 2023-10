Destaque gamer de 2023: prêmio do TechTudo elege melhor produto; vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo retorna em 2023 para eleger os melhores eletrônicos , apps e jogos do ano. Com um júri especializado e votação aberta ao público, o site vai escolher entre cinco finalistas de várias categorias; entre elas o Destaque Gamer . Até o dia 3 de novembro, jurados e público poderão votar nos seus produtos preferidos, a tempo da tão esperada Black Friday 2023 , evento de compras que será no dia 24 daquele mês.

Produtos gamer sempre contam com características bem particulares. O público que joga os títulos mais recentes sabe que, para ter uma melhor experiência, é preciso ter componentes eficientes, sem abrir mão de um design que converse com o estilo. Confira, a seguir, os indicados ao Prêmio Melhores do Ano do TechTudo na categoria Destaque Gamer. Saiba, ainda, quais são os critérios de avaliação e conheça o júri.

Critérios

1. Custo-benefício

Comparar preços de um monitor e uma placa de vídeo não faz muito sentido. No entanto, cada produto tem sua proposta, seu público e seu papel no orçamento de um setup gamer. Por isso, é importante que o dispositivo seja amigável no custo-benefício, com preço justo em relação ao que se espera da categoria e do próprio produto.

2. Design

O design é um ponto muito importante para o público gamer. Alto desempenho por si só é possível encontrar em linhas mais premium de cada produto, às vezes voltados para trabalhos mais profissionais, como edição de vídeos. O que destaca um produto gamer destes outros aparelhos costuma ser um design que una conforto — para longas horas de jogatina — a um belo visual, por vezes recheado de luzes RGB.

3. Integração/conectividade

De que adianta montar um PC gamer de última geração e descobrir que alguma peça escolhida não é compatível? Na hora de escolher os produtos do setup, compatibilidade é fundamental. Além disso, as formas de se integrar e se conectar a outros dispositivos são diferenciais importantes.

4. Recursos/desempenho

Como já mencionamos, um bom desempenho é fundamental para rodar os jogos mais recentes. É esperado que computadores e consoles tragam peças de última geração para obter uma boa resolução sem abrir mão da performance. Além disso, periféricos com recursos úteis podem se destacar no setup.

5. Consumo de energia/bateria

Mais uma vez, é esperado que um PC gamer completo puxe mais energia do que um monitor voltado para jogos, mas é fundamental que o consumo energético seja justo com a entrega de desempenho do produto. Mais do que isso, é importante que o aparelho seja eficiente, do ponto de vista da energia ou bateria.

Finalistas

Asus ROG Ally

ROG Ally é um console portátil da Asus que promete entregar o mesmo poder de um bom PC gamer. Ele vem com Windows 11 e traz o processador Ryzen Z1 Extreme, da AMD, além de RAM de 16 GB e armazenamento de 512 GB. Atualmente, com preço oficial de R$ 6.799, a promessa é rodar jogos recentes com desempenho bom, tudo isso de forma portátil.

Avell Storm X 4090

A Avell é uma marca brasileira que tem lançado notebooks gamer com promessa de desempenho de última geração. O Storm X 4090 conta com processador Intel Core i9 de 13ª geração, placa de vídeo RTX 4090 da Nvidia, RAM de 16 GB e SSD de 1 TB. Ele tem tela de 17 polegadas com resolução 2.560 x 1.600 pixels e atualização de 240 Hz. O preço sugerido é de R$ 28.799,90.

Dell Aurora R15

Dell Aurora R15 é um PC gamer já montado de fábrica. O objetivo é selecionar as peças com a melhor compatibilidade para garantir um bom desempenho, sem abrir mão de algumas opções de personalização. Na versão padrão, o Aurora tem processador Intel Core i5, GPU RTX 4060, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB. A variante mais robusta tem Intel Core i9, RTX 4070 Ti, 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Os preços variam entre R$ 8.498 e R$ 16.497.

GeForce RTX 4090 (Nvidia)

A série GeForce da Nvidia foi atualizada em 2023 e a RTX 4090 chegou como a placa de vídeo topo de linha. O componente recebeu melhorias de eficiência e inteligência artificial, e conta também com recursos importantes de GPUs modernas, como Ray Tracing, DLLS 3 e Nvidia Reflex. No site oficial da marca, é possível encontrar versões da placa a partir de R$ 12.333,32.

Odyssey OLED G9 (Samsung)

O Odyssey OLED G9 é um monitor gamer que promete envolver o usuário com sua larga tela de 49 polegadas. A tela super ultrawide tem resolução DQHD (5.120 x 1.440 pixels), o equivalente a 1,7x mais pixels do que modelos Full HD, e a curvatura é de 1800R. Há suporte às tecnologias HDR e True Black 400, além do recurso AMD FreeSync Premium Pro. O preço atual do monitor no site da Samsung é de R$ 11.999.

Avaliadores

Guilherme Toscano - Editor no Buscapé

Hagazo - Criador de conteúdo de games no canal Hagazo

Rubens Achilles - Editor de Informática & Eletrônicos no TechTudo

Vivi Werneck - Jornalista de games e tecnologia

Yuri Hildebrand - Editor de Jogos & Esports no TechTudo

Votação Popular

O público também pode participar da votação e eleger seus produtos favoritos do ano de cada categoria. Clique aqui e VOTE no destaque gamer do ano. O modelo vencedor receberá o título de "Destaque Gamer — Voto Popular".

🥇 Revelação dos vencedores

Os vencedores do Melhores do Ano 2023 serão revelados em novembro. Na ocasião, vamos conhecer os destaques da tecnologia segundo a opinião dos especialistas e dos leitores. Em breve, o TechTudo vai divulgar mais detalhes sobre o evento de premiação, que acontece a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, em 24 de novembro.

