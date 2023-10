Dia das Crianças: 5 apps que seu filho não deveria acessar sem supervisão

O uso de apps e sites se tornou comum, principalmente pelo fato de o público infanto-juvenil usar aparelhos como tablets, smartphones e notebooks com acesso à internet. Isso os expõe a conteúdos inapropriados, contato com estranhos, publicidade enganosa, dependência de redes sociais, compras inadvertidas, Cyberbullying e muito mais.

O ideal é usar a versão do Youtube Kids, que oferece conteúdo voltado para o público infantil e permite ao responsáveis controlar as atividades dos menores no aplicativo.

A plataforma permite transmissões ao vivo sem um registro fora do app, o que pode dificultar o rastreio de pessoas que incentivam comportamentos prejudiciais. O ideal é que os pais busquem sempre conhecer quais são as lives que os filhos participam e o conteúdo compartilhado nelas.

Ainda que conte com ferramentas automáticas de remoção de palavras e comentários de cunho ofensivo, no Instagram é possível encontrar conteúdo adulto e completamente inapropriado para crianças. O fenômeno "trolling", no qual os usuários fazem comentários grosseiros ou desagradáveis em publicações, também é uma preocupação, especialmente porque pode ser realizado de forma anônima, afetando a experiência online das crianças. Os menores também podem se conectar com pessoas desconhecidas, aumentando os riscos associados à interação online.