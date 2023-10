Dia do Professor: Google Doodle de hoje celebra educadores

📝 Qual foi o melhor Doodle do Google? Comente no Fórum do TechTudo

Na ilustração do Google Doodle de hoje, cada uma das letras do nome do buscador se transformam em personagens que representam alunos e um professor. Para mostrar a importância do Dia do Professor e o papel do ensino no desenvolvimento de uma pessoa, o educador é um sol e tem um regador que simboliza o compartilhamento de conhecimento. Uma vez que o aluno tem acesso à educação, ele é capaz de florescer. Conforme o Google, a ilustração de hoje tem alcance apenas para o público do Brasil.