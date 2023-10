Diablo 4 e próximo Call of Duty podem chegar ao Xbox Game Pass em 2024

Vale lembrar que, segundo uma fonte envolvida na negociação, a Microsoft espera concluir a aquisição da Activision Blizzard ainda esta semana, na sexta-feira (13), após parecer final do órgão de regulamentação CMA (Autoridade de Competição e Mercados) do Reino Unido. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a possível chegada dos games da Activision Blizzard ao Game Pass.

Call of Duty: Modern Warfare 3 e Diablo 4 só deverão chegar ao Xbox Game Pass em 2024 segundo Activision Blizzard — Foto: Divulgação/Activision

👉 Elden Ring vai ser lançado no Xbox Game Pass? Saiba no Fórum TechTudo

O comunicado da Activision Blizzard mencionou que, em meio à expectativa para Call of Duty: Modern Warfare 3, muitos usuários estavam com dúvidas se lançamentos recentes e jogos futuros da empresa seriam disponibilizados no Xbox Game Pass após a compra ser concluída.

Segundo a postagem, apenas após a aquisição ser aprovada pelos órgãos de regulamentação a companhia começará a trabalhar com a Microsoft para trazer seus títulos para o Xbox Game Pass. A postagem termina mencionando que a empresa pretende começar a adicionar seus jogos no serviço ao longo do próximo ano.

O chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, já havia comentado anteriormente que pretende trazer o máximo de jogos da Activision Blizzard para o Xbox Game Pass e PC Game Pass, tanto lançamentos quanto jogos mais antigos do catálogo da empresa. O executivo comentou especificamente em ocasiões anteriores que pretende tornar disponíveis franquias como Call of Duty e Diablo no serviço, assim como Overwatch 2. Apesar de o game de tiro multiplayer da Blizzard ser gratuito, poderia se beneficiar de suporte ao Xbox Cloud Gaming para chegar a mais plataformas.