Diablo 4 fica de graça no PC neste final de semana; veja como jogar

O período de teste grátis coincide com a segunda temporada de conteúdo do game, a "Temporada de Sangue", na qual os usuários poderão enfrentar vampiros e obter para seus personagens alguns poderes vampíricos. A temporada traz uma nova personagem com sua própria linha de missões, a caçadora Erys, interpretada pela atriz Gemma Chan. A atualização inclui também 5 chefes adicionais de Endgame para jogadores que queiram colocar seus personagens contra novos desafios.

Diablo 4 tem período de teste grátis no PC em meio a sua segunda temporada de conteúdo, a Temporada de Sangue — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Para promover o lançamento da Temporada de Sangue, a Blizzard Entertainment lançou uma campanha de marketing chamada "Blood Harvest" para Diablo 4. Usuários precisaram participar de doações de sangue para desbloquear o sorteio de um PC temático do game, que utiliza sangue humano em seu sistema de resfriamento, além de outros itens para todos os participantes. A promoção do PC, no entanto, está disponível apenas nos Estados Unidos.

Como baixar e jogar Diablo 4 grátis no PC?

Acesse a página oficial de Diablo 4 na Battle.net neste endereço "https://us.shop.battle.net/pt-br/family/diablo-iv"(sem aspas). Depois, na parte inferior da página, clique em "Instale o Teste Grátis";

Na página de Diablo 4 na Battle.net basta clicar em "Instale o Teste Grátis" e seguir os passos da instalação para jogar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro