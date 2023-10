Diablo 4 fica de graça no Xbox neste final de semana; saiba como jogar

Diablo 4 terá um final de semana gratuito nos consoles Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One pela promoção "Dias Para Jogar de Graça" a partir desta quinta feira (19) até domingo (22). O jogo estará disponível completo para assinantes do Xbox Game Pass Core (antiga Xbox Live Gold) e Ultimate, mas para usuários que não assinam os serviços ainda será possível jogar uma versão deste com 10 horas de gameplay. Além do popular RPG da Blizzard também estarão disponíveis os games NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator e Hokko Life. Veja como começar a jogar.