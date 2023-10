Diablo 4 no Steam: jogo chega em outubro e terá suporte para Steam Deck

🎮 Diablo 4 em review: jogo agrada com belos gráficos e história cativante

Diablo 4 chega ao Steam em 17 de outubro acompanhando o lançamento da Temporada de Sangue no game — Foto: Reprodução/Steam

A Blizzard Entertainment já havia comentado que pretendia trazer seus jogos para o Steam, marcado pela sua entrada na loja recentemente com Overwatch 2, em agosto. Ainda assim, o anúncio da chegada de Diablo 4 surpreendeu jogadores por ser mais cedo que o esperado. Atualmente, a página do game já está disponível na loja da Valve e é possível adicioná-lo à sua lista de desejos. A versão do Steam terá suporte a cross-platform para seguir com seu save em qualquer plataforma por meio do Battle.net, além de ter integração com funções do Steam como Conquistas e Lista de Amigos.

O lançamento do game no Steam coincide ainda com a chegada da segunda temporada de conteúdo do game, Temporada de Sangue. Nesta aventura jogadores enfrentarão um exército recém-transformado de vampiros em novas missõesm incluindo 5 chefes de endgame, aumentando o desafio. Será possível também descobrir os segredos por trás dos poderes vampíricos e utilizá-los a seu favor contra os mortos-vivos.