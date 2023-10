Diablo 4 vai sortear PC que usa sangue humano para resfriar peças

No sorteio para ganhar o computador, apenas residentes dos EUA poderão participar, mas os outros itens chegarão para todos globalmente. Vale lembrar que, no Brasil, a Blizzard já fez duas campanhas de doação de sangue envolvendo Diablo 4: uma em junho, e outra no início de outubro. O game está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (Battle.net e Steam).

Diablo 4 e Blizzard Entertainment irão dar PC personalizado em promoção que usa sangue humano real em seu resfriamento — Foto: Reprodução/Blizzard

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

A campanha tem como meta atingir doações de sangue equivalentes a 666 quartos estadunidenses (cada quarto equivale a 0,94 litro) para desbloquear o sorteio. Uma vez atingida a meta, todos os residentes nos EUA poderão participar do sorteio através das redes Instagram e X (antigo Twitter), independente de terem doado sangue ou não. Para acompanhar o progresso da campanha usuários podem usar o site oficial "https://www.diablobloodharvest.com/", sem aspas, onde também é possível assistir ao vídeo de introdução e enviar o comprovante de doação no caso dos participantes.

O grande prêmio é um PC personalizado com configurações Intel Core i9 13900K, 64 GB de memória RAM DDR5 e 3TB de armazenamento SSD Gen5 NVMe M.2 nas cores preto e vermelho de Diablo 4 com artes da Temporada de Sangue. Segundo a Blizzard Entertainment, o computador terá um sistema de resfriamento com líquido que utilizará sangue humano real. A imagem mostrada pela Blizzard na promoção, no entanto, é meramente ilustrativa, e o visual do computador será diferente.

A campanha trará também outras recompensas a cada terço da meta obtido. Em 33% todos os jogadores receberão um conjunto de armas Bloodpetal com um armamento para cada classe do game, aos 66% será oferecida a armadura Loch Raeth Maor para a classe Bárbaro e aos 100% a montaria Vermillion Eye Piebald. No momento que esta matéria foi escrita a campanha já se encontrava em 27% de sua meta.