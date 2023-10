Discord caiu? Usuários relatam instabilidade na plataforma

O Discord caiu e não está permitindo o acesso de usuários nesta quarta-feira (11). O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que o problema começou por volta de 14h42, com um pico de 1.517 reclamações às 14h57. No Twitter, a plataforma reconheceu a queda do serviço e informou que já está trabalhando para consertar o caso. A seguir, confira mais detalhes sobre a falha.