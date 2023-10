Discord muda app e traz novos recursos de segurança para adolescentes

O Discord anunciou, nesta quinta-feira (19), uma série de recursos que visam melhorar a segurança para crianças e adolescentes no serviço gratuito de comunicação por voz, vídeo e texto. As mudanças incluem novos alertas de segurança para remetentes e filtros de conteúdo sensível que devem entrar em vigor a partir das próximas semanas, com mais novidades chegando apenas em 2024. As atualizações têm relação diretas com as reportagens do Fantástico , veiculadas ao longo de 2023, que denunciaram a prática de aliciadores que se utilizam da plataforma para explorar menores de idade.

Em comunicado à imprensa, a empresa diz que o Discord será capaz de detectar se um alerta de segurança deve ser enviado caso um usuário entre em contato com um adolescente pela primeira vez, via mensagem direta. Dessa forma, serão oferecidas opções para que o destinatário verifique se deseja responder, além de fornecer links para bloquear o usuário ou acessar dicas de segurança para se proteger.

O programa também será capaz de aplicar automaticamente filtros de conteúdo sensível nas contas de menores de idade, evitando que determinados tipos de mídia sejam exibidos sem aviso prévio. Isso é algo que deve valer não apenas para conversas privadas, mas também para servidores públicos e grupos individuais. No caso de imagens, o aplicativo deve aplicar um desfoque para incentivar que crianças e adolescentes sejam mais cautelosos ao visualizar a mídia, por exemplo.

A plataforma também promete melhorias no seu sistema de alertas, exibidos em caso de infrações nas suas diretrizes de uso. A ideia é comunicar com clareza quando os usuários violarem as regras e as consequências das suas ações, no esforço de que estes possam refletir e mudar o seu comportamento.

Em caso de violação, os usuários serão comunicados via mensagem pelo próprio Discord, incluindo um link que fornece mais detalhes sobre a publicação problemática e as medidas que foram tomadas. As infrações podem ter relação com comportamento de ódio, violação de direitos autorais, entre outras questões. Em caso de violações mais graves, a plataforma garante que tomará medidas apropriadas, afirmando que possui a política de tolerância zero para conteúdos de extremismo violento e que sexualiza crianças.

Vale lembrar que esses recursos são apenas uma tentativa de proteger menores de idade e não substituem a instrução por parte de pais e responsáveis. Assim como qualquer outra rede social na internet, o Discord está sujeito a pessoas mal-intencionadas. Por esse motivo, é importante dialogar com os jovens e entender que tipo de conteúdo eles estão consumindo no tempo livre.

Atualmente, o Discord dispõe de uma base com mais de 150 milhões de usuários ativos mensalmente no mundo todo. Embora a plataforma tenha surgido em 2015 com ênfase no público gamer, ela rapidamente se tornou uma forma fácil e rápida de fomentar diferentes perfis de comunidades. Ou seja, é fácil de encontrar grupos de criadores de conteúdo, estudos de idiomas, desenvolvimento de software, cultura pop, entre outros.

Mudanças nos visuais e na assinatura Nitro

O Discord também promete passar por atualizações visuais e de qualidade de vida muito em breve. Por exemplo, o aplicativo para celulares passará a inicializar até 55% mais rápido em dispositivos Android, enquanto no iPhone (iOS), 43%. Os usuários também podem esperar mais rapidez para sincronizar as mensagens mais recentes.

Além disso, a plataforma também promete aplicar melhorias no upload de mídia, com uma melhor visualização em caso de múltiplos arquivos selecionados. Um recurso chamado Remix também permitirá editar, desenhar e compartilhar fotos rapidamente com amigos, apresentando um conjunto de ferramentas diretamente no app. Também será mais simples de enviar mensagens de voz, bastando pressionar um ícone ao lado do botão de emoji para começar a gravar uma mensagem instantaneamente.

