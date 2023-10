EA fora do ar hoje? Servidores do 'novo FIFA' têm queda nesta quinta (19)

EA Sports FC 24, o 'novo FIFA', está fora do ar nesta quinta-feira (19). Os servidores da EA apresentaram um problema e deixaram tanto jogadores do título recém-lançado quanto do antigo FIFA 23 sem acesso aos serviços online. No Downdetector, site que acompanha o status de serviços na Internet, há um pico de 454 reclamações às 10h38. Já no X, ex-Twitter, usuários apontaram que a queda no serviço impede até mesmo o login no aplicativo da Electronic Arts, além de travar o acesso a partidas e modos online com a mensagem "unnable to connect".