EA Sports FC 24: conheça os times brasileiros disponíveis no 'novo FIFA'

Ainda assim, a ausência do Brasileirão continua a ser algo marcante e incomoda os usuários, já que apenas alguns times estão presentes dentro do game. Saiba, a seguir, quais equipes brasileiras estão disponíveis e qual o motivo por trás disso.

EA Sports FC 24 não conta com a Liga Brasileira licenciada — Foto: Divulgação/EA

Quais são os times brasileiros presentes no EA Sports FC 24?

Dos 20 times da série A do campeonato brasileiro, apenas 14 estão presentes no EA Sports FC 24. Isso é resultado da parceria entre a Electronic Arts e a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, que organiza competições como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Somente os times brasileiros classificados para os torneios em 2023 estão presentes no game esse ano. São eles:

Times da Copa Libertadores:

Palmeiras;

Internacional;

Fluminense;

Corinthians;

Flamengo;

Athletico-PR;

Atlético-MG

Times da Copa Sul-Americana:

Fortaleza;

São Paulo;

América-MG;

Botafogo;

Santos;

Goiás;

RB Bragantino.

Vale lembrar, porém, que mesmo que os times estejam presentes no jogo, seus elencos são genéricos e não contam com nenhum dos atletas reais.

Alguns times brasileiros estão presentes em EA Sports FC 24, mas com jogadores genéricos — Foto: Reprodução/Steam

Por que não há o Brasileirão no EA Sports FC 24?

O Brasileirão está fora da franquia da Electronic Arts desde 2016, já que não há parceria entre a empresa e a CBF, confederação que organiza o esporte brasileiro. A falta de acordo entre as partes também afeta as seleções masculina e feminina, que não estão disponíveis em nenhum modo dentro do EA Sports FC 24. Um dos motivos para a falta de parceria é o já presente acordo entre a organização e a Konami, responsável pela franquia eFootball.

A exceção para esse cenário foi o modo Copa do Mundo, presente na última versão do jogo (FIFA 23). Por ser detentora integral dos direitos da competição, a FIFA foi capaz de ceder nomes e imagens para o jogo da EA, algo que não será mais possível a partir deste ano.

EA Sports FC 24 não tem Seleção Brasileira feminina e masculina — Foto: Divulgação/EA

Por que os jogadores brasileiros são genéricos no EA Sports FC 24?

Os elencos dos times brasileiros em EA Sports FC 24 são completamente genéricos, ou seja, usuários não podem jogar com as estrelas do brasileirão - como Gabigol, Luis Suárez e Raphael Veiga. Isso acontece porque o Brasil não conta com uma Liga capaz de negociar os direitos de imagem dos atletas de maneira unificada, sendo necessário que o estúdio por trás do título negocie com os jogadores de maneira individual.

Dessa forma, ainda não é possível encontrar nomes e imagens de jogadores reais no novo título da EA, pois não houve negociação em relação aos direitos de imagem dos atletas com a desenvolvedora. Porém, atletas brasileiros atuantes em outras ligas e competições internacionais, como a Liga dos Campeões ou campeonatos europeus, estão presentes no game.

Vini Jr. é um dos jogadores brasileiros que estão presentes em outras ligas fora do Brasil — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Com informações de EarlyGame e Premier League Brasil.

