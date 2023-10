EA Sports FC 24 supera FIFA 23 com mais jogadores ativos no lançamento

EA Sports FC 24 supera número de jogadores ativos de FIFA 23 em seu lançamento — Foto: Reprodução/Steam

O número de 11,3 milhões de jogadores no lançamento impressiona por ser o primeiro game da nova franquia de futebol da Electronic Arts após o fim de uma parceria de quase 30 anos com a FIFA. No ano anterior, a produtora afirmou que FIFA 23 teve 10,3 milhões de jogadores em sua primeira semana, mas sem detalhar se estes números incluíam a versão de testes do EA Play. De acordo com o presidente da EA Sports, Cam Weber, 20% dos usuários de EA Sports FC 24 nunca haviam jogado um game da série FIFA antes.

A versão mobile do game também teve alguns dados revelados e segundo a Electronic Arts o novo EA Sports FC Mobile foi baixado mais de 2,2 milhões de vezes no dia de seu lançamento e teve 11,2 milhões de downloads nos 10 dias que se seguiram. EA Sports FC Mobile foi lançado em 26 de setembro como um substituto do antigo FIFA Mobile Futebol e dá grande destaque ao jogador brasileiro Vini Jr.

O EA Sports FC 24 foi lançado na última sexta-feira (29) para consoles Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC — Foto: Divulgação/EA

No mercado de mídia física, EA Sports FC 24 vendeu 30% menos que FIFA 23 no Reino Unido, território onde a franquia é bastante popular. Ainda assim, o game se tornou o segundo maior lançamento da região em 2023, derrubando o RPG de mundo aberto da franquia Harry Potter, Hogwarts Legacy, mas abaixo do game de aventura da Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.