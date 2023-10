EA Sports FC 24 tem erro no Xbox que impede usuários de jogarem online

EA Sports FC 24 está apresentando um bug problemático para jogadores no Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One que não está permitindo utilizar as funções online do game. Ao tentar iniciar uma partida, usuários recebem uma mensagem de erro que diz algo como "Seu oponente deixou a partida", antes mesmo da mesma ter começado.

Em publicações nas redes sociais, Electronic Arts e o suporte do Xbox afirmaram que já estão cientes do problema e o caso está sendo investigado. Vale lembrar que EA Sports FC 24 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e EA App).

O EA Sports FC 24 está apresentando um bug nos consoles Xbox que não permite que usuários joguem online — Foto: Divulgação/EA

Segundo um clipe postado pelo usuário @Will_power_16 na rede social X (antigo Twitter), ao tentar procurar por uma partida o jogo chega a iniciar a busca por um oponente em seu nível. No entanto, poucos segundos depois emite a mensagem de erro "Seu oponente deixou a partida" (Your opponent has left the match).

Para piorar a situação, alguns usuários na rede social Reddit e X estão afirmando que essas partidas "fantasmas" estão sendo contabilizadas em seu histórico como derrotas, afetando seus clubes. Alguns deles estão pedindo, inclusive, por compensação após o erro ser consertado.

A Electronic Arts afirmou na conta da rede social X do jogo que está investigando o problema e que irá oferecer novidades assim que possível, ainda sem uma previsão de conserto. A conta de suporte do Xbox (@XboxSupport) que oferece avisos sobre problemas nos consoles da Microsoft também postou uma mensagem semelhante afirmando estar ciente do problema e agradeceu aos usuários por sua paciência. Enquanto não há uma previsão para o problema ser solucionado, usuários postaram nas redes sociais reclamando do bug.