Eclipse solar em dia nublado? Fenômeno gera memes na web; veja os melhores

Um eclipse solar acontece na tarde deste sábado (14) e o assunto já está bombando nas redes sociais com memes e comentários engraçados. Alguns usuários do Twitter (X) brincam com o fato de o fenômeno astronômico acontecer justamente em um dia nublado; outros questionam a recomendação de não olhar diretamente para o eclipse a olho nu e refletem o que aconteceria se "dessem uma olhadinha rápida" no sol. O evento astronômico deve durar cerca de duas horas e pode ser assistido ao vivo pela Internet. A seguir, confira os melhores memes sobre o eclipse solar de hoje nas redes sociais.