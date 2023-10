Eclipse solar: por que você deve ver o fenômeno pela Internet e não a olho nu

Um eclipse solar anular acontece neste sábado (14) e poderá ser visto de todo o Brasil. No entanto, apesar da beleza e da expectativa pelo fenômeno, os cientistas advertem que não é recomendado olhar diretamente para o sol durante o evento, já que os raios solares podem causar danos permanentes à visão. Para observar com segurança, são recomendados filtros profissionais ou óculos de sol adequados para eclipses solares — no entanto, uma alternativa mais fácil é assistir ao fenômeno online ao vivo e online pela Internet. A seguir, entenda por que você deve ver o eclipse pela Internet e não a olho nu.

Olhar diretamente para o eclipse solar pode causar danos na retina

Por que você não pode olhar para o eclipse solar?

Não é recomendado olhar diretamente para o sol em hipótese alguma. No entanto, em eventos como eclipses, esse cuidado precisa ser redobrado, já que o astro costuma ficar mais visado devido à raridade do fenômeno. A exposição dos olhos aos raios solares pode causar sérios danos à retina, como queimaduras e destruição de células, e até cegueira. Outros sintomas relacionados à observação direta do sol são a perda da visão central, visão distorcida ou embaçada e manchas.

Logo, para evitar danos aos olhos, é recomendado não observar o eclipse a olho nu. Segundo a instituição Prevent Blindness, a prática só é segura se for com a supervisão de profissionais e com óculos solares NBR/ISO 12312-2.

Outra forma de assistir ao fenômeno com segurança é por projeção. Este é um método mais fácil e barato, bastando abrir um pequeno buraco em um pedaço de papelão e direcioná-lo para o eclipse. Deve-se ainda utilizar uma folha de papel branca como anteparo a um metro de distância do papelão para que o eclipse seja projetado.

Por que você deve assistir ao eclipse pela Internet

O meio mais seguro de assistir ao eclipse é pela Internet. Existem sites e canais, como o Observatório Nacional, que realizam a transmissão ao vivo do evento. Além de proporcionar segurança, as lives permitem observar o fenômeno completo enquanto, em alguns lugares, é possível que o eclipse esteja apenas parcialmente visível. A seguir, veja como acompanhar o eclipse ao vivo e online.

Acesse o canal do Observatório Nacional (https://www.youtube.com/@observatorionacional) pelo PC ou por celulares Android ou iPhone (iOS); Clique em "AO VIVO"; Seleciona a transmissão "O ceú em sua casa: observação remota — Eclipse anular do Sol"; Às 11h30 no sábado, a transmissão ao vivo começará automaticamente. Você pode apertar em "Receber notificações" para ser avisado sobre o evento.

aba "Ao Vivo" no canal Observatório Nacional

Posso tirar fotos do eclipse com o celular?

Além de haver o risco de olhar para o astro enquanto tira a foto, é possível danificar a câmera do celular se ela for apontada diretamente para o sol. Logo, não é recomendado tirar fotos do fenômeno com o celular. A prática só é segura se for feita com filtros específicos para capturas de fotos do sol.

Estados em que será possível observar o eclipse completo

O eclipse solar de outubro acontecerá em todo o país, mas será completo em apenas alguns estados. Confira todos a seguir.

Amazonas

Pará

Maranhão

Piauí

Ceará

Tocantins

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, o fenômeno será parcial.

