Elden Ring, Far Cry, Cyberpunk e mais jogos ficam mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam, especializada em jogos de PC, chama a atenção com The Witcher 3: Wild Hunt, Dying Light, Hunt Showdown e a edição completa de Nioh 2. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Em Ghost of Tsushima, o samurai Jin Sakai fica dividido entre sua honra ou fazer tudo ao seu alcance para salvar seu povo — Foto: Divulgação/Sucker Punch

👉 Elden Ring foi lançado no Xbox Game Pass? Comente no Fórum do TechTudo

PlayStation

Vários jogos que foram destaque na última semana seguem em oferta nos consoles da Sony. Entre eles, vale mencionar Monster Hunter Rise, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões e a edição completa de Bloodborne. Também há muitas expansões de jogos populares disponíveis para compra por tempo limitado. Veja os destaques do PlayStation:

Monster Hunter Rise recebe expansão com vários conteúdos inéditos — Foto: Divulgação/Capcom

Xbox

Crash Team Rumble, jogo de luta em arena com personagens do universo de Crash Bandicoot, lançou em junho, mas já está em oferta nos consoles Xbox. Os entusiastas de jogos de plataforma também podem economizar em Shantae and the Pirate’s Curse e Half-Genie Hero, que estão pela metade do preço. Confira essas e mais ofertas:

Immortals: Fenyx Rising é uma nova IP da Ubisoft que traz exploração em mundo aberto ao estilo Zelda — Foto: Divulgação/Microsoft Store

Far Cry 6 - R$ 84,98;

Watch Dogs Legion - R$ 46,86;

Immortals Fenyx Rising - R$ 61,86;

Crash Team Rumble - R$ 101,94;

Shantae and the Pirate’s Curse - R$ 19,50;

Shantae: Half-Genie Hero - R$ 29,50;

Outer Wilds - R$ 55,47;

Batman Arkham Knight - R$ 36,00;

Dragon Age Origins - R$ 13,80;

Remnant 2: Deluxe Edition - R$ 177,96;

The Pathless - R$ 73,72.

Steam

A plataforma Steam, da Valve, é a principal referência para a aquisição de jogos de PC. Nesta semana, a loja traz títulos variados como Gears 5, Dragon Ball Xenoverse 2 e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Há, ainda, oportunidades para garantir o jogo de ritmo Muse Dash e o indie brasileiro Kaze and the Wild Masks mais baratos. Confira os destaques:

Lançado em 2021, Kaze and the Wild Masks é um carismático jogo brasileiro inspirado em Donkey Kong — Foto: Divulgação/Steam

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 47,99;

Dying Light - R$ 22,49;

Nioh 2 - R$ 149,40;

Gears 5 - R$ 62,25;

Dragon Ball Xenoverse 2 - R$ 32,23;

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - R$ 99,50;

Dead Cells - R$ 30,86;

Wargroove 2 - R$ 47,99;

Kaze and the Wild Masks - R$ 9,49;

Sea of Thieves - R$ 44,99.