Elon Musk vai testar taxa de US$ 1 para novos usuários do Twitter (X); entenda

O Twitter (atual X) vai cobrar uma taxa de US$ 1 por ano (cerca de R$ 5 na cotação) para que novos usuários não verificados da Nova Zelândia e das Filipinas possam interagir na plataforma. Na prática, a rede social de Elon Musk só permitirá que os internautas curtam, respondam, postem, marquem, repostem ou citem postagens se fizerem o pagamento anual. De acordo com a empresa, em anúncio nesta terça-feira (17), a iniciativa é parte do teste "Not A Bot", que pretende diminuir a presença de robôs maliciosos na rede social. É possível que a taxa seja incorporada mundialmente caso o microblog considere que os resultados sejam positivos.

Com a mudança, os novos usuários do Twitter que não pagarem a taxa terão um perfil de leitura, somente para ver publicações e seguir contas — mas não poderão interagir com as postagens. A rede social garante, entretanto, que os internautas que já utilizam a plataforma não serão impactados com a novidade.

Elon Musk anuncia testes para cobrar taxas de novos usuários do Twitter (X) — Foto: Matt Rourke/AP Photo

📝 Como recuperar o login no Twitter? Descubra no Fórum do TechTudo

Segundo a página de suporte do Twitter, o programa “Not A Bot” não tem como objetivo gerar lucro, mas atuar como um filtro para diminuir a quantidade de spam e a atividade de bots — robôs que imitam comportamentos de pessoas nas redes sociais de forma automatizada. A empresa informou que vai compartilhar os resultados do programa no combate ao spam.

Vale lembrar que, atualmente, a rede social já conta com um plano pago, implementado por Elon Musk. O X Premium, também chamado de Twitter Blue, oferece vantagens como o selo de verificação e o acesso a novas ferramentas que estão em desenvolvimento pela empresa. Atualmente, a assinatura custa a partir de R$ 42 mensais.

Com informações de TechCrunch

Veja também: 3 recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociai