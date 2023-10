Enem 2023: como consultar local de prova pela Página do Participante

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já podem consultar onde realizarão a prova. Os locais foram compartilhados nesta terça-feira (24) e podem ser visualizados pela Página do Participante do site do Inep, bastando fazer login com sua conta Gov.br. A plataforma, contudo, apresenta instabilidades desde a manhã — provavelmente devido ao número de acessos simultâneos. A prova que garante vagas para o ensino superior público acontece nos dias 5 e 12 de novembro. A seguir, veja como consultar o local do Enem 2023 e saiba detalhes sobre o exame.