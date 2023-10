Essa é a quantidade de sujeira que tem na pulseira do seu Apple Watch; veja

Entre os patógenos encontrados estavam a E. Coli, uma bactéria conhecida por causar infecções intestinais, e as pseudomonas, que podem causar uma grave infecção caso entrem em contato com feridas abertas na pele. A seguir, veja detalhes do experimento e saiba como manter a pulseira do seu smartwatch sempre limpa e livre de bactérias.

Para realizar o estudo, os pesquisadores coletaram amostras de 20 pulseiras de relógios inteligentes, que incluíam modelos confeccionados em plástico, borracha, metal, couro e tecido. Eles usaram voluntários anônimos para concluir a pesquisa, e não houve qualquer restrição referente ao gênero, raça ou área de atuação profissional dos participantes.

Depois de cultivarem as amostras em um ambiente controlado, os cientistas identificaram que quase todos os acessórios estavam contaminados com algum patógeno. Eles detectaram a presença de bactérias em 95% das pulseiras dos smartwatches, com maior prevalência dos micro-organismos nos acessórios feitos de tecido, plástico e borracha. Por outro lado, as pulseiras de metal foram as que menos tinham contagem de bactérias.

Pulseira do Apple Watch pode conter bactérias nocivas a saúde — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Bactérias como a E. coli, Staphylococcus aureus e Pseudonomas, que são responsáveis por uma série de infecções em humanos, foram encontradas nas amostras — o que, segundo os pesquisadores, pode ser algo potencialmente preocupante. Vale dizer, porém, que não é difícil encontrar alguns desses micro-organismos vivendo sobre a superfície da pele. No entanto, eles podem ser prejudiciais à saúde caso entrem em contato com o sangue, como é o caso das bactérias da família Staphylococcus e as Pseudonomas.

Ao fim do estudo, os pesquisadores concluíram que as pulseiras dos smartwatches usados diariamente sem uma rotina de limpeza podem acumular potenciais patógenos que fazem mal à saúde. A Apple, fabricante do Apple Watch, oferece algumas dicas para limpar o relógio em seu site oficial que podem ser úteis para manter os itens livres de bactérias. A seguir, veja como limpar a pulseira do seu relógio inteligente de maneira correta.

Como limpar a pulseira do seu Apple Watch

Para manter o seu relógio livre de bactérias e possíveis patógenos, é necessário manter uma rotina de limpeza. De acordo com a Apple, as pulseiras esportivas, loop solo, esportiva Nike, oceano e metal podem ser limpas com um lenço com álcool isopropílico 70%, álcool etílico 75% ou lenços desinfetantes.

A fabricante também recomenda remover a pulseira do relógio antes de iniciar a limpeza dos acessórios, já que o uso de determinados produtos de limpeza pode ser prejudicial ao dispositivo. Além disso, a maçã ainda sugere que os modelos loop solo, loop solo trançada, esportiva, loop esportiva, oceano, loop alpina e loop trail também podem ser limpas usando um pano não abrasivo que pode ser umedecido com água e sabão neutro, se necessário.

Site oficial da Apple sugere que usuários removam as pulseiras do relógio para limpá-las — Foto: Helito Beggiora/TechTudo