Eternights: história, gameplay e requisitos do game de ação e encontros

Eternights é um game que mistura ação e simulador de namoro, inspirado pelos relacionamentos de jogos da franquia Persona . Este é o título de estreia da produtora sul-coreana Studio Sai, inicialmente intitulado "Kafka", e produzido por um único desenvolvedor chamado Jae Yoo, também conhecido pelo apelido "Fkkcloud". Eternights está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation ( PS4 ) e PC (via Steam e Epic Games Store ) por preços entre R$ 109,90 e R$ 149,50. O jogo também está incluído na PS Plus Extra e Deluxe sem custos extras para assinantes.

Eternights é um game que mistura ação e simulador de namoro conforme jogadores tentam encontrar o amor em meio ao fim do mundo — Foto: Reprodução/Studio Sai

História de Eternights

Eternights segue o protagonista (nomeado pelo jogador) e seu amigo Chani, uma dupla de jovens que estava tentando conseguir encontros com garotas em um aplicativo de relacionamentos, até suas esperanças serem interrompidas por nada menos que o fim do mundo. Uma droga experimental antienvelhecimento chamada Eternights foi lançada sobre a população de sua cidade, mas teve um efeito inesperado. Com isso, todos que foram expostos à droga se transformaram em criaturas horrendas, os Infectados, e começaram a atacar uns aos outros. Ao mesmo tempo, uma misteriosa parede surgiu ao redor, aprisionando todos neste mundo de terror.

Enquanto tentava fugir para sobreviver, o protagonista é atacado por uma jovem misteriosa e tem seu braço cortado fora. Porém, logo em seguida é escolhido pela deusa Lux para se tornar seu campeão, recebendo um novo braço capaz de se transformar em armas para combater os Infectados. Junto de outros sobreviventes que também apresentam poderes, ele terá que lutar para obter um item chamado de Stone, roubado pela deusa maligna Umbra, irmã de Lux, e restaurar o mundo ao seu estado natural.

Eternights tem um divertido sistema de combate acelerado no qual o protagonista pode criar armas com seu braço — Foto: Divulgação/Studio Sai

Gameplay de Eternights

A jogabilidade de Eternights mistura trechos de ação e partes nas quais é preciso desenvolver relacionamentos com os outros personagens. Há um sistema de agenda que faz o tempo passar a cada ação, de forma que é preciso escolher o que prioriza entre as explorações das dungeons com inimigos, coleta de recursos, treinamento ou encontros que podem fazer o fim do mundo valer a pena.

Alguns inimigos em Eternights exigirão cooperação com os personagens do time para quebrar fraquezas elementais — Foto: Divulgação/Studio Sai

Os combates são acelerados e o braço do protagonista pode se transformar em diferentes armas para realizar combos contra os inimigos. Ao seu lado, os outros personagens poderão ser direcionados para usar suas habilidades, as quais incluem ataques elementais para explorar fraquezas de inimigos e também cura. Tanto sua saúde quanto magia só são recarregadas ao sair do dungeon, então cada tentativa exige administrar seu recursos e treinar para ter mais pontos. Assim como em Persona, quanto mais forte for seu laço com um personagem, mais habilidades e poder ele terá.

Em meio ao fim do mundo de Eternights usuários poderão encontrar tempo para encontros e relacionamentos — Foto: Divulgação/Studio Sai

Durante a aventura, usuários terão acesso a 5 companheiros, dos quais 4 serão opções de romance - com exceção de seu amigo Chani. O grupo receberá personagens como Yuna, uma famosa Idol animada; Min, uma personagem tímida e que demonstra muita preocupação; Sia, uma garota confiante que adora ciência; e Yohan, um enigmático e calmo rapaz que aparece nos sonhos do protagonista. De acordo com quem o jogador decidir se relacionar, haverá finais diferentes para a história.

Requisitos mínimos

Eternights - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 Processador: Intel Core i5 6500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 6700K ou AMD Ryzen 7 Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1050M ou Radeon RX 560 Geforce GTX 1650 DirectX: 12 12 Armazenamento: 12 GB de espaço disponível 12 GB de espaço disponível

🎥 Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos