Facebook e Instagram sem anúncios já são uma realidade; saiba quem pode usar

A Meta anunciou nesta segunda-feira (30) uma assinatura paga que dá direito aos usuários acessarem o Facebook e Instagram sem anúncios. A novidade está disponível nos países da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e na Suíça, o plano web custará 9,99 euros, cerca de R$ 52 na cotação atual. Já para estender o serviço nos aplicativos iOS e Android , o valor vai para 12,99 euros, equivalente a R$ 68. A Meta informou que a adesão do plano é opcional e seguirá oferecendo o acesso gratuito às plataformas. A seguir, veja mais detalhes da novidade.

Plano livre de anúncios no Instagram e Facebook é opcional e só está disponível na Europa — Foto: Reprodução/Meta

O anúncio foi feito no blog oficial da empresa. No comunicado, a Meta afirmou que o objetivo da assinatura é atender às leis europeias de dados, incluindo a Lei dos Mercados Digitais e GDPR. Com o a novidade, a companhia acredita que vai permitir ao usuário a escolha entre pagar para não visualizar os anúncios ou usar as plataformas gratuitamente consentindo as práticas de coleta de dados da Meta.

A assinatura seria, então, uma solução para a companhia não sofrer com as restrições de personalizações de anúncios impostas pelos regulamentos da União Europeia. Dessa forma, não teria sua principal fonte de receitas afetada. De acordo com o comunicado, o interesse é de lançar o serviço apenas em países que possuam proteções rígidas aos dados dos consumidores.

A Meta ainda prometeu uma experiência de uso das plataformas sem alterações para o público que optar não pagar a assinatura. Segundo a empresa, as ferramentas de preferência de anúncios disponíveis no Instagram e Facebook permanecerão disponíveis para os usuários. É importante destacar também que a assinatura só será liberada para maiores de 18 anos.

Segundo anúncio, Meta não pretende estender o serviço para países com leis de proteção de dados menos rígidas — Foto: Reprodução/Meta

O comunicado também explica que, nesse primeiro momento, ao pagar uma assinatura, o usuário terá direito a usar o recurso sem anúncio em todas as contas vinculadas do Facebook e Instagram. A partir de março de 2024, porém, a empresa cobrará uma taxa adicional de 6 euros (cerca de R$ 31) na web ou 8 euros ( R$ 42) no iOS e Android para cada conta vinculada. Vale lembrar que com a assinatura em vigor os dados do usuário não serão utilizados ​​para direcionamento de anúncios.

Com informações de The Verge e Reuters.

