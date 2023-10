Fate/Samurai Remnant: veja história e gameplay do RPG de ação

A história de Fate/Samurai Remnant se desenrola no Japão do Período Edo, onde ocorre uma batalha entre sete Mestres e Servos na busca pelo Vaso da Lua Crescente, objeto com o poder de conceder qualquer desejo. No jogo, você assume o papel de Miyamoto Iori, o filho adotivo e aprendiz do lendário espadachim Miyamoto Musashi. O jovem se une inesperadamente à guerreira Saber para participar do Waxing Moon Ritual, uma versão "arcaica" da Guerra do Santo Graal em que apenas o último sobrevivente conquistará o grande prêmio.