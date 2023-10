FIFA exclusivo do PlayStation? Jogo poderia ter saído da EA nos anos 90

Uma decisão da Sony nos anos 90 poderia ter mudado o rumo do FIFA , um dos jogos mais famosos do mundo. Em 1997, antes de renovar o acordo com a EA Sports , a ISL — empresa responsável pelo licenciamento do game na época — ofereceu os direitos exclusivos do simulador de futebol ao PlayStation , mas a Sony acabou recusando o acordo. A notícia veio à tona na última semana, quando Tom Stone, que ocupava a posição de vice-presidente de marketing da EA, contou sobre os planos “secretos” da FIFA ao portal Time Extension. A seguir, veja detalhes do caso.

ISL ofereceu direitos exclusivos da FIFA à Sony sem a EA saber, nos anos 90; entenda o caso — Foto: Divulgação/EA

📝 Quais os 10 melhores jogos de esportes? Opine no Fórum do TechTudo

Ao portal, Stone contou que descobriu a história depois de participar de uma reunião com Chris Deering, presidente da Sony na ocasião. Durante o encontro, Deering relatou que a ISL havia oferecido os direitos do jogo à empresa por trás do PlayStation — algo que foi feito por debaixo dos panos e sem o conhecimento prévio da EA. Stone ainda afirma que ficou surpreso e chocado com a notícia, mas, apesar disso, o presidente do conglomerado japonês garantiu que não aceitaria o acordo.

“Chris Deering e eu nos encontramos e ele disse: ‘Nos ofereceram os direitos do FIFA Soccer’. Eu disse: ‘Você só pode estar brincando. É sério? A ISL se aproximou de você e perguntou se você gostaria de uma licença mundial exclusiva para o FIFA? Depois de tudo o que fizemos por eles?’”, relembrou Stone, afirmando que ficou muito “zangado” com a notícia.

Apesar disso, ele revelou que Deering garantiu que não aceitaria o negócio se ele não chegasse a um acordo com a FIFA. Analisando a situação, Stone concluiu que a decisão do presidente da Sony pode ter sido motivada pelo suporte que a EA deu à empresa após o lançamento do PlayStation. “Acho que a EA teria respondido muito mal a isso”, destacou ele.

Vale lembrar que, na época, o PlayStation tinha a sua própria série de jogos de futebol, o Adidas Power Soccer, que era patrocinado pela marca de roupas esportivas. No entanto, como ressalta o portal Time Extension, o jogo não era tão popular quanto o FIFA — ou, seja, se o acordo entre a Sony e a FIFA fosse firmado, a Sony poderia se beneficiar de ter uma licença mais forte e melhor colocada no mercado.

EA Sports FC 24 substitui a franquia FIFA de jogos de futebol — Foto: Divulgação/EA

Por outro lado, o plano “secreto” da FIFA também parece mostrar uma certa fragilidade no relacionamento entre as duas marcas. Ainda de acordo com o portal, Marc Aubanel, um produtor que trabalhou para a EA na divisão de jogos da FIFA entre os anos 1990 e 2000, contou que a EA já considerava encerrar o contrato com a FIFA muito antes. “Discutíamos sobre a possibilidade de abandoná-los décadas antes de finalmente abandoná-los. A única razão pela qual eles não fizeram foi porque o marketing estava receoso de perder o reconhecimento da marca”, revelou Aubanel ao site.

Vale dizer EA começou a rever o seu vínculo com a FIFA em 2021, anunciando que a sua próxima franquia de jogos se chamaria EA Sports FC. O lançamento do novo jogo, no entanto, aconteceu apenas no último dia 29 setembro, quando o EA Spots FC 2024 surgiu para substituir a clássica série de jogos do FIFA.

Com informações de TechRadar e Time Extension

Veja também: Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções