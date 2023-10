Fim da Roda do Twitter (X): usuários reagem com memes de duplo sentido; veja

A Roda do Twitter (X) foi desabilitada nesta terça-feira (31) e tem gerado inúmeros trocadilhos de duplo sentido nas redes sociais. Com o fim da função semelhante aos "Amigos próximos" do Instagram, alguns usuários lamentam que não poderão publicar tuítes mais íntimos para um público selecionado. Outros, no entanto, preocupam-se com a possibilidade de as publicações antigas da roda serem exibidas para todos os seguidores. A mudança é apenas mais uma alteração controversa ocorrida na rede desde que Elon Musk assumiu o microblog. A seguir, veja os melhores memes, trocadilhos e desabafos sobre o fim da Roda do Twitter.