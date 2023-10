Flamengo usa inteligência artificial em post e causa polêmica na web; entenda

O Flamengo utilizou inteligência artificial (IA) generativa para criar uma imagem sobre o Dia das Crianças na última quinta (12). Em post comemorativo em alusão à data, o time de futebol carioca divulgou uma foto com cinco torcedores mirins, cujas roupas, inclusive, não contavam com o escudo do clube — apesar de serem rubro-negras. A publicação causou indignação entre os torcedores na web, que questionaram o departamento de marketing da equipe se realmente havia necessidade de usar IA. A seguir, entenda o caso e a repercussão e veja a imagem publicada pelo Flamengo nas redes sociais.

Entenda a polêmica sobre o post do Dia das Crianças do Flamengo — Foto: Reprodução/Unsplash/Rodrigo Trindade

Post do Flamengo

A imagem gerada por IA foi publicada às 9h32 de 12 de outubro de 2023 no Twitter (X). Ela conta com cinco crianças, que vestem roupas rubro-negras (mas que não contam com o escudo do Flamengo). Nela, é exibida a mensagem "Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar".

Foto gerada por IA e publicada nas redes sociais do Flamengo — Foto: Reprodução/Flamengo

Como sabemos que a imagem do Flamengo foi feita com IA?

Existem algumas técnicas para identificar se imagens foram geradas por inteligência artificial. Em geral, é recomendado utilizar a busca reversa do Google para ver se o arquivo já apareceu em outro contexto na Internet. Além disso, as fotos de IA costumam ter algumas anomalias pontuais, como imperfeições em mãos ou marcas d'águas aleatórias.

No post do Flamengo, o primeiro indício de que se trata de uma produção de inteligência artificial é que as personagens têm traços de ilustração — principalmente o menino menor, que não está sorrindo. Além disso, as feições de duas das três meninas ao fundo são idênticas, contando ainda com o mesmo sorriso.

Na foto compartilhada pelo clube, as roupas das crianças também não têm o escudo do Flamengo estampado. Isso ocorre porque, embora a IA generativa saiba identificar as cores do time e aplicá-las na imagem, ela não é capaz de reproduzir emblemas, escudos, bandeiras — ou outras produções gráficas com muitos detalhes — com perfeição. Por fim, é possível notar que as mãos das personagens foram borradas pela IA. No entanto, é nítido que a mão de uma das meninas tem mais dedos do que deveria.

Reação dos torcedores

Os torcedores do Flamengo, em geral, não aprovaram a publicação. A maioria concordou que o departamento de marketing do clube deveria ter utilizado torcedores mirins de verdade e que não havia necessidade de usar inteligência artificial. Outros fãs, contudo, disseram não ligar para a publicação e que o time tem outros motivos para se preocupar. A seguir, veja reações dos torcedores do Flamengo na Internet.

