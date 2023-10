Fortnite terá classificação etária em conteúdos criados por jogadores

🎮 Fortnite: como rodar o jogo Battle Royale em PCs 'fracos' 🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

A partir do dia 16 de outubro, ficará disponível o questionário no Portal do Criador em Fortnite. Com isso, os usuários podem avaliar por conta própria suas ilhas, informando o tipo de conteúdo disponível. O sistema da IARC oferece uma classificação etária de reconhecimento internacional que é convertida de acordo com o órgão equivalente da região. Por exemplo: ESRB na América do Norte, PEGI na Europa, ACB na Austrália, USK na Alemanha e Classificação Indicativa no Brasil.