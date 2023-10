Forza e Lords of the Fallen são destaques nos lançamentos da semana

Forza Motorsport e Lords of the Fallen são os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada do aguardado game simulador de corrida exclusivo da Microsoft e o novo jogo sombrio inspirado pela franquia Dark Souls . Eles são acompanhados ainda pelo lançamento de Roblox nas plataformas PlayStation, games de estratégia como Company of Heroes Collection e Total War: Pharaoh, o charmoso Lil Gator Game e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estarão disponíveis.

Forza Motorsport chega ao Xbox Series X/S com corridas incrivelmente realistas e competitivas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Forza Motorsport - 10 de outubro - XBSX/S, PC

O novo game da série Forza Motorsport traz uma experiência de simulador de corrida realista focada na competição. Usuários poderão jogar sozinhos no Modo Carreira da Copa dos Construtores, no qual é possível usar mais de 800 aprimoramentos, ou no modo multiplayer. Em seu lançamento, o game terá 20 pistas em locais de todo o mundo e mais de 500 carros disponíveis, dos quais mais de 100 serão estreantes na franquia. Tudo isso com tecnologia Ray Tracing para visuais ainda mais realistas nas pistas.

Lords of the Fallen - 13 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

Lords of the Fallen é um RPG de ação que é continuação (e de certa forma um reboot) do primeiro game de mesmo nome, lançado em 2014. Mil anos após os eventos do jogo original, usuários encarnam um Cruzado das Trevas em uma jornada para impedir o domínio do deus-demônio Adyr. Para isso, será preciso viajar entre dois mundos Axiom, o reino dos vivos, e Umbral, a terra dos mortos, cada qual com seus próprios caminhos, inimigos e recompensas.

É necessário escolher entre 9 classes iniciais e criar seu próprio estilo de personagem para uma aventura single-player ou multiplayer. Lords of the Fallen estará disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC (via Steam) por valores entre R$ 249 e R$ 349,90.

Lords of the Fallen traz uma experiência sombria estilo Dark Souls com mecânicas que permitem viajar entre dois mundos — Foto: Reprodução/Steam

Roblox - 10 de outubro - PS5, PS4

Roblox chegará aos consoles da Sony após um longo período apenas no Xbox, PC e mobile. Na plataforma, os usuários podem escolher entre jogar milhões de experiências criadas por outros players ou decidir criar o seu próprio game do zero. A plataforma é voltada para jogadores mais jovens e, apesar de ser gratuita, conta com microtransações que utilizam a moeda virtual Robux - comprada com dinheiro de verdade. Roblox chega para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) gratuitamente.

Plataforma Roblox que permite jogar e criar diversos tipos de experiência chega aos consoles PlayStation — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Company of Heroes Collection - 12 de outubro - SW

Company of Heroes Collection é a adaptação do aclamado game de estratégia em tempo real para o Nintendo Switch. No game, usuários podem controlar quatro diferentes facções entre os Aliados e as forças do Eixo durante a Operação Overlord, grande campanha militar na Segunda Guerra Mundial.

É possível participar das campanhas históricas em um total de 41 missões, usando diferentes tipos de unidades militares reais ou criar suas próprias batalhas em mapas personalizados. Company of Heroes Collection inclui o jogo base e suas duas expansões, custando R$ 59,99 para o console da Nintendo.

Company of Heroes Collection traz o aclamado game de estratégia da Segunda Guerra Mundial agora para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Total War: Pharaoh - 11 de outubro - PC

Total War: Pharaoh é um game de estratégia da Creative Assembly e Sega que se passa no fim da Idade de Bronze após o Farao Merneptá. Jogadores poderão escolher um sucessor entre 8 opções de líder para se tornar o último grande faraó do Egito ou rei dos Hititas. O mapa da campanha inclui regiões do Egito, Canaã e Anatólia, com uma gameplay que alterna entre turnos no gerenciamento de seu império e estratégia em tempo real durante as batalhas.

Será preciso lidar com invasores vindos do mar, desastres naturais, desordem social, falta de recursos, incêndios e mais. Total War: Pharaoh está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 299 e pela Epic Games Store.

Total War: Pharaoh volta sua atenção para o Antigo Egito em um game de estratégia complexo no fim da Idade de Bronze — Foto: Reprodução/Steam

Lil Gator Game - 10 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Lil Gator Game é um game relaxante sobre um jacaré que brinca por uma ilha. Os usuários controlam o réptil em uma aventura sem pressão de barras de vidas ou inimigos assustadores. Sua gameplay tem como foco fazer amizades com os habitantes da ilha, ajudá-los com suas brincadeiras e explorar para encontrar atividades divertidas. O jogo já havia sido lançado para Nintendo Switch e PC, mas agora chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Lil Gator Game é um relaxante jogo sobre um jacarezinho brincando em uma ilha cheia de atividades — Foto: Reprodução/Steam

Haunted House - 12 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, VCS, PC

Haunted House é um clássico de "terror" do Atari 2600, que agora ganha uma versão reimaginada para todos os consoles e PC. No game, os usuários controlam Lyn Graves, sobrinha do lendário caçador de tesouros Zachary Graves. Porém, quando a jovem vai visitar seu tio, ela acaba presa em uma mansão repleta de monstros, além de ter seus amigos raptados.

O jogo traz visão isométrica e elementos Rogue, com inimigos e salas aleatórios em cada partida. Ao resgatar seus amigos, eles se tornam também personagens jogáveis, sendo possível encontrar segredos que remetem ao clássico Haunted House do Atari 2600.

Hauted House reimagina o clássico game de "terror" do Atari 2600 com visuais modernos e elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

River City: Rival Showdown - 12 de outubro - PS4, SW, PC

River City: Rival Showdown é uma versão modernizada do antigo game do Nintendo 8 Bits (NES). O game conta com visuais repaginados e uma gameplay clássica, porém com novos golpes, cenas e diferentes visuais. Usuários acompanham uma intensa briga entre valentões de diferentes escolas que dura três dias e envolve planos sinistros a serem revelados. Durante o jogo, é possível subir de nível, adquirir novas habilidades e tomar decisões que afetam a história. Por fim, está presente também um modo de luta competitivo chamado Double Dragon Duel com suporte a multiplayer online.

River City: Rival Showdown é uma versão moderna do clássico River City do Nintendo 8 Bits com novos visuais, gameplay e mais — Foto: Reprodução/Steam

