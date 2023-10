Forza Motorsport e Gotham Knights chegam ao Xbox Game Pass em outubro

Forza Motorsport e Gotham Knights são alguns dos novos jogos do Xbox Game Pass na primeira metade de outubro, chegando para Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , PC e Xbox Cloud Gaming . Entre os outros games oferecidos no serviço está ainda Like A Dragon: Ishin!, spin-off de época da série anteriormente conhecida como Yakuza que leva jogadores para o tempo dos samurais no Japão feudal, além de The Lamplighter’s League, game de estratégia com temática Pulp. A maioria dos jogos será adicionada ao serviços nos próximos dias, porém Gotham Knights já está disponível a partir de hoje, 3 de outubro.

Gotham Knights (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Disponível hoje

Neste RPG de mundo aberto, jogadores podem escolher entre 4 personagens da "Bat-família": Batgirl, Nightwing (Asa Noturna), Red Hood (Capuz Vermelho) e Robin para enfrentar o crime após a morte de Batman sob circunstâncias misteriosas. Enquanto enfrentam bandidos de ruas e super vilões, será possível investigar e tentar descobrir mais sobre o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Durante a aventura, também é possível melhorar suas habilidades e até jogar ao lado de um amigo em multiplayer cooperativo.

The Lamplighter’s League (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Disponível hoje

Quando o mundo está em perigo, apenas uma pequena liga de extraordinários acadêmicos chamada The Lamplighter's League pode impedir a seita Banished Court de alcançar seus objetivos sinistros. Criado pelos desenvolvedores de Shadowrung Trilogy, o jogo se passa em uma versão alternativa dos anos 30 com temática Pulp e levará jogadores por missões em todo o mundo. Inimigos são enfrentados em combates em turnos nos quais é preciso usar as habilidades únicas de cada personagem para vencer.

Warhammer 40.000: Darktide (Cloud e Xbox Series X|S) – 4 de outubro

O game de tiro FPS multiplayer já disponível no Game Pass para PC chega agora aos consoles Xbox Series X/S e na nuvem com uma aventura de ação acelerada. Dos mesmos criadores de Warhammer 40.000: Vermintide 2, Darktide é uma espécie de sucessor da série, colocando usuários para enfrentarem hordas de inimigos hereges do Caos na cidade colmeia de Tertium no planeta Atoma Prime. É possível escolher entre diferentes classes e encarar os desafios em uma equipe com até 4 pessoas por várias fases.

Forza Motorsport (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 10 de outubro

Para fãs da cultura automobilística, o novo Forza Motorsport oferece um simulador extremamente realista com mais de 500 carros no lançamento. O jogo trará 20 ambientes para correr, com diferentes percursos, ciclos de dia e noite, além de mudanças climáticas. Jogadores que não quiserem esperar até o dia 10 de outubro também podem adquirir a versão Premium do jogo por R$ 499,99 que garante 5 dias de acesso antecipado.

From Space (Cloud, Console e PC) – 12 de outubro

Um divertido game de ação multiplayer, From Space traz um grupo de amigos que precisam defender a Terra de uma ameaça alienígena. O modo multijogador garante espaço para equipes de até 4 jogadores, contando com um grande arsenal para enfrentar inimigos diretamente ou armadilhas para pegá-los de surpresa e emboscá-los. Toda a ação é mostrada por uma visão aérea com gráficos estilizados e coloridos.

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console e PC) – 17 de outubro

Desenvolvido pela produtora Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon: Ishin! é um spin-off da série Yakuza que se passa em 1867. No papel de Sakamoto Ryoma sua aventura envolverá ir até Kyoto para encontrar o assassino de seu pai, crime pelo qual Ryoma foi acusado injustamente. A jornada o levará por cenários exuberantes da época, acompanhados por grandes confrontos de espada que resultarão em uma revolução que colocará um fim na era dos samurais.

Deixando o Xbox Game Pass

Em 15 de outubro alguns dos títulos do catálogo serão removidos, mas usuários podem adquiri-los permanentemente para suas bibliotecas com descontos de até 20%. Alguns dos títulos que serão removidos incluem o cômico jogo de aventura Turnip Boy Commits Tax Evasion, o jogo de samurai Trek to Yomi e o aclamado game de ação The Legend of Tianding.

Eville (Cloud, Console e PC)

Overwhelm (PC)

Shenzhen I/O (PC)

The Legend of Tianding (Cloud, Console e PC)

Trek to Yomi (Cloud, Console e PC)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC)