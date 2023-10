Galaxy Buds 2 é bom? Veja preço e ficha técnica do fone da Samsung

A fabricante promete um som bem equilibrado, graves potentes e agudos nítidos. Há também alto-falantes duplos. Ainda de acordo com a Samsung, o design compacto garante nitidez às chamadas ao ar livre e minimiza as interrupções do vento. O som indesejado é bloqueado pelo aparelho depois de ser captado por dois microfones.

Galaxy Buds 2 possui Cancelamento de Ruído Ativo, boa qualidade de som e ajuste confortável — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy Buds 2

Lançamento no Brasil: 2021

Preço oficial: R$ 699

Peso: 5 g cada

Cores: Onyx, preta, branca e violeta

Dimensões do Estojo: 27,8 x 50,0 x 50,2 mm

Bateria: 5 horas

Capacidade da Bateria (Estojo): 472 mAh

Número de microfones: 6

Cancelamento ativo de ruído: Sim

Versão de Bluetooth: 5.2

Design

O Samsung Galaxy Buds 2 melhorou ainda mais o design do seu aclamado antecessor. Nessa versão, os fones de ouvidos ficaram menores, mais leves e ergonômicos, uma vez que cada um dos lados pesa apenas 5 gramas. Visando um melhor encaixe no ouvido e, por consequência, maior conforto para o usuário, o dispositivo vem com três tamanhos de ponteiras.

Galaxy Buds 2 tem design renovado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Efetuados por meio de sensores localizados no lado externo do dispositivo, os comandos são bastante intuitivos. A reprodução e a pausa são feitas por meio de um um toque, enquanto para avançar faixas ou retroceder, o usuário deverá tocar, respectivamente, duas e três vezes. Ainda é possível controlar o volume tocando duas vezes na borda do dispositivo.

O formato de gota, característico nos fones da linha, ganhou um refinamento especial e um toque de modernidade em relação à primeira versão. O estojo, por sua vez, substituiu o formato alongado do Galaxy Bud original para uma forma mais quadrada e elegante. Tanto os fones de ouvido quanto a case estão disponíveis nas cores ônyx, preta, branca e violeta.

Funcionalidades

No que diz respeito às funcionalidades, a maior novidade trazida pela Samsung Galaxy Buds 2 é , sem dúvidas, o Cancelamento de Ruído Ativo, ou ANC na sigla em inglês. O recurso é projetado para reduzir ou eliminar a interferência de ruídos indesejados ao redor, proporcionando uma experiência mais silenciosa e imersiva ao usuário. No Buds 2, a tecnologia reduz até 98% do ruído de fundo e é ativada pressionando o touchpad do fone de ouvido.

O dispositivo também está equipado com o modo ambiente, que age de forma inversa ao ANC. Ao invés de eliminar, esse recurso canaliza o som ambiente para o Buds 2 para que o usuário não precise pausar a música quando quer conversar com alguém, por exemplo. Além disso, a segunda geração do Galaxy Buds tem entre suas configurações as funções Áudio 360 e a tecnologia Dolby Head Tracking que, combinados, podem oferecer uma experiência de áudio tridimensional ao ouvinte.

Qualidade do som

Em termos de qualidade de som, o Samsung Galaxy Buds 2 oferece uma experiência equilibrada e significativamente melhorada em relação ao seu antecessor. Assim como o Buds Pro, o Buds 2 tem um design de driver bidirecional com um woofer e um tweeter em cada fone de ouvido. Os graves e agudos são pré-ajustados de acordo com a curva de equalização padrão, mas no aplicativo dedicado existem outros cinco sets de equalização que os usuários podem escolher de acordo com o tipo de música que estão ouvindo. As opções são: Bassboost, Soft, Dynamic, Clear e Treble boost.

Samsung Galaxy Buds 2 oferece uma experiência equilibrada e significativamente melhorada — Foto: Reprodução/Samsung

Apesar de não captar com exatidão subgraves mais profundos e frequências extremamente agudas, o palco musical do Buds 2 é bastante dinâmico, pois opera com qualidade em uma larga faixa de frequência com uma boa separação estéreo. Em relação ao suporte a codecs, o dispositivo possui compatibilidade com os principais formatos (SBC e AAC), mas também consegue reproduzir no Sacalable Codec, que permite uma qualidade de áudio nitidamente melhorada.

Bateria

De acordo com a Samsung, o Galaxy Bud 2 tem autonomia de cinco horas com o ANC habilitado. A case estende esse tempo para 20 horas. Com o recurso de Cancelamento de Ruído Ativo desligado, os fones de ouvido podem atingir até 7,5 horas de reprodução contínua, e com o estojo em carga total chegam a 29 horas sem a necessidade de plugar na tomada.

Case do Galaxy Buds 2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apesar de serem bons números, a bateria do Buds 2 tem desempenho inferior a dispositivos da fabricante lançados anteriormente. O Buds Plus, por exemplo, alcança incríveis 11 horas de reprodução contínua mesmo sem o auxílio da case. O estojo de carregamento possui uma porta de carregamento USB tipo C, mas também suporta carregamento sem fio.

Preço e garantia

Apesar de não ser mais considerado fone de ouvido de primeira prateleira, o Buds 2 pode ser um ótimo investimento devido aos valores que não assustam. Diretamente no site oficial, o fone preço sugerido de R$ 699, enquanto na Amazon o dispositivo é vendido por R$ 316. O dispositivo tem garantia de um ano concedida diretamente pela fabricante.

Principais concorrentes

Por se tratar de um fone acessível com qualidade de som honesta e recursos interessantes, o Xiaomi Redmi Buds 3 Pro nada mesma raia do Galaxy Bud 2. Fabricado pela Xiaomi, esse dispositivo também conta com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC), um recurso cada vez mais pleiteado por fones de nível intermediário. Pesando a favor do concorrente chinês está a bateria, que pode atingir até 32 horas sem plugar na tomada. Este desempenho é significativamente melhor do que o registrado no Buds 2. Atualmente o Buds 3 Pro é comercializado na Amazon por R$ 219.

Fone Xiaomi Redmi Buds 3 Pro — Foto: Reprodução/Amazon

Outro dispositivo, que pode ser analisado como um concorrente do Galaxy Bud 2 é o JBL Tune 230 NC. Apesar de ser vendido por um preço levemente mais caro (R$ 438 na Amazon), esse dispositivo alcança um som aprimorado focado em graves graças aos seus drivers de 10 mm projetados de forma inteligente. Assim como o Buds 2, o JBL Tune 230 NC também possui ANC e modo ambiente.

JBL Tune 230NC TWS — Foto: Reprodução/Amazon

Com informações de Amazon, Samsung e The Verge

