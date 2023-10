A Samsung lançou no Brasil o Galaxy Buds FE. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira (27) em conjunto com outros produtos. Os earbuds se destacam pelo seu preço mais "acessível" quando comparados com os demais dispositivos da linha de fones. O Galaxy Buds FE está sendo vendido com o preço sugerido de R$ 699, mas de 27 de outubro a 3 de dezembro terá um preço promocional de R$ 599. De acordo com a fabricante, na promoção de lançamento, é possível ganhar os fones de ouvido na compra de um Galaxy S23 FE .

O fone vem nas cores grafite e branca e possui como destaque o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC). A tecnologia Deep Neutral Network faz uso de Inteligência Artificial para identificar e separar a voz de ruídos externos e, assim, melhorar a qualidade das ligações. Além disso, é possível usar o modo Som Ambiente para bloquear ruídos e barulhos do local ou para manter a percepção do som ao seu redor. Além dos fones de ouvido, a Samsung lançou em território brasileiro o Galaxy S23 FE, também nesta sexta-feira (27).

Galaxy Buds FE chega ao Brasil como novo fone 'baratinho' da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

O dispositivo tem três microfones, três tamanhos de ponteiras, dois adaptadores de borracha além de acessórios para maior adaptação a diferentes canais auriculares. O Galaxy Buds FE possui até 8,5 horas de bateria em uso constante, chegando a 30 horas quando incluso o estojo de carregamento. Já com a função de cancelamento de ruído ativo a durabilidade da bateria cai para seis horas em uso independente e 21 horas ao total acrescido do estojo.

De acordo com a Samsung, a autonomia da bateria para uso em jogos, sem o estojo de carregamento, é de até seis horas com o ANC ativado e até 8,5 horas com o recurso desligado. O estojo confere até 21 horas de duração da bateria com o ANC ativado e até 30 horas com o ANC desativado. A fabricante informa ainda que o tempo máximo de autonomia é atingido quando ambos os dispositivos, estojo e os fones de ouvido, estão completamente carregados. Vale ressaltar que esse tempo vai variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

Galaxy Buds FE conta com cancelamento de ruído — Foto: Gisele Barros/TechTudo

O Galaxy Buds FE proporciona 3,5 horas de conversa com o ANC ativado (ou até quatro horas com o ANC desativado). O estojo de carregamento oferece até 13 horas de duração da bateria com o ANC ativado (ou até 14 horas com o ANC desativado) quando ambos, o estojo e os fones de ouvido, estão completamente carregados.

As especificações do produto contam com Bluetooth 5.2 e sensores de proximidade, hall e toque. Além disso, eles são compatíveis com Android 8 ou superior com mais de 1,5 GB de RAM. A empresa sul-coreana informa ainda que alguns recursos podem não estar disponíveis em dispositivos que não sejam da Samsung.

Com informações de Samsung Newsroom Brasil

