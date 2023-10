Galaxy S21 ou S21 FE: qual vale a pena em 2023?

Conheça detalhes do Galaxy S21

O Galaxy S21 foi apresentado no primeiro semestre de 2021, juntamente com o Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, como os aparelhos topo de linha da Samsung. Dois anos depois, ainda são celulares que garantem uma boa performance para um usuário com rotina multitarefa que precisa de uma boa tela e câmeras confiáveis para fotografar e fazer vídeos.

O Galaxy S21 tem tela de 6,2 polegadas com painel em AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, proteção para conforto dos olhos e taxa de atualização de 120 Hz.

Ele tem conexão com Internet 5G e conta com processador Exynos 2100 (octa-core de até 2,9 GHz) da própria Samsung, combinado com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Não há entrada para cartão de memória. A bateria tem 4.000 mAh.

O módulo de câmera traseiro fica destacado, com cor diferente do restante do aparelho, com lente principal e ultrawide com 12 MP cada e teleobjetiva de 64 MP. O sensor frontal registra selfies de 10 MP.

Segundo a marca, o conjunto permite fazer fotos em ângulos abertos, fechados ou com diferentes níveis de proximidade sem perder a qualidade. O zoom híbrido usa as lentes e o software para garantir 30x de aproximação. E para vídeos, o Galaxy S21 permite gravações em até 8K a 24 fps com tecnologia de estabilização.

O acabamento do S21 é em Gorilla Glass Victus na parte frontal e policarbonato na traseira.

Conheça mais do Galaxy S21 FE

A Samsung apresentou o Galaxy S21 FE no início de 2022, retomando o conceito Fan Edition, ou edição de fã. Segundo a marca, a proposta é reunir as características mais elogiadas pelos usuários da linha Galaxy S em um aparelho com foco no custo-benefício. Ou seja, ele é um smartphone premium com alguns cortes em relação aos topos de linha.

O Galaxy S21 FE conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, sem opção de expansão. A bateria é de 4.500 mAh.

Sua tela é de 6,4 polegadas, um painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, com leitor de impressão digital sob o display, enquanto a traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo.

Falando em câmeras, são três lentes no conjunto traseiro: principal de 12 MP (f/1.8), ultrawide de 12 MP (f/2.0) e teleobjetiva de 8 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo. O S21 FE faz vídeos em 4K a 60 quadros por segundo.

Qual a diferença do S21 para o S21 FE?

Como dissemos, o Galaxy S21 foi lançado no início de 2021, enquanto o S21 FE chegou às lojas no começo de 2022. A Samsung garante cerca de quatro anos de atualizações de sistema operacional e de segurança para esses aparelhos.

Os dois têm o mesmo processador e 128 GB de armazenamento. O Galaxy S21 tem 8 GB de memória RAM de , enquanto o Galaxy S21 FE se limita a 6 GB, mas este tem bateria maior.

As duas telas são similares, AMOLED com resolução Full HD+; porém, a do S21 FE é levemente maior, com 6,4 polegadas, contra 6,2 polegadas do S21.

Uma grande diferença está no sistema de câmeras. Quem busca qualidade nas selfies ou nas chamadas de vídeo pode se interessar mais pelo S21 FE. Já quem prioriza fotos de qualidade tiradas a longas distâncias deve preferir o S21 convencional.