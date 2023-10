Galaxy S23 e S24 podem receber Google Assistente com Bard primeiro

Segundo o artigo original, o Samsung Galaxy S24 receberia o Google Assistente com Bard em 2024, provavelmente no seu lançamento, e somente depois a IA chegaria aos modelos Pixel 7 e 6, modelos com os primeiros processadores Tensor. Nesta sequência, o Galaxy S23 seria o último da fila, ainda sem uma previsão. Não houve citação mais precisa sobre as datas.

Google Bard deve chegar em breve aos celulares Samsung Galaxy S23 e S24, ainda não lançado — Foto: Divulgação/Getty Images

A versão beta da nova IA chegará nos “próximos meses” aos dispositivos Pixel 8 e Pixel 8 Pro, conforme afirmou o Google, mas somente para alguns usuários selecionados que estão cadastrados no programa de testes do Android. Entretanto, o próprio blog da empresa afirma que a novidade também chegará ao iOS em breve.

O chamado “Google Assistente com Bard” é uma ferramenta que integra a assistente de voz do Google, presente em todos os aparelhos Android, com o Bard, o chatbot inteligente que a gigante de buscas criou para concorrer com o ChatGPT, da OpenAI. O software conjunto foi anunciado na última quarta-feira (4).

Com o Bard incorporado ao Google Assistente, os celulares Android prometem entregar respostas mais precisas às perguntas do usuário. A IA deve fazer pesquisas não só na Internet, mas também na conta Google que está associada ao aparelho, de acordo com o site SamMobile.

Abaixo, é possível encontrar alguns dos pedidos e perguntas encontrados nos códigos da versão beta do aplicativo Google 14.41, desde os mais básicos até as sentenças mais complexas. O Bard para navegadores já está disponível e pode ser acessado em qualquer computador.

“Ajude a explicar de uma forma adequada às crianças por que os arco-íris aparecem.”

“Ajude-me a elaborar uma resposta de texto para meu amigo que está estressado no trabalho.”

“Vou observar baleias neste fim de semana e quero ser um especialista em baleias assassinas. Conte-me alguns fatos únicos sobre elas.”

“Quais são os melhores países para visitar em maio? Quais são os preços médios dos voos para cada um desses lugares saindo de São Francisco naquele período?”

"Ajude-me a incorporar mais opções vegetais em minha dieta."

"Você é um especialista em tendências sociais nas últimas gírias e memes da Internet. Explique o termo “evento canônico”. Forneça uma definição clara do termo e explique como e quando usá-lo. Além disso, forneça alguns exemplos de como esse termo é usado na prática."

"Estou tentando descrever o futebol fantástico para meu amigo, mas não consigo explicar bem. Como você descreveria o futebol fantástico para alguém que adora reality shows?"

Com informações de 9to5Google e SamMobile

