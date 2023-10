Galaxy S24 Ultra poderá receber nova câmera com zoom potente e 200 MP

A Samsung apresentou pela primeira vez em vídeo o seu novo sensor ISOCELL Zoom Anyplace. O componente deve permitir resolução de até 200 megapixels e, segundo site The Verge, deve estrear no Galaxy S24 Ultra , smartphone topo de linha da marca. A tecnologia, revelada na última sexta-feira (27), pode entender quando um objeto está em movimento e rastreá-lo para manter o foco, além de capturar imagens com qualidade 4K com aproximação de até quatro vezes.

Outro recurso de vídeo exibido no vídeo oficial indica que o usuário pode ser capaz de fazer o zoom em um ponto da cena que está sendo filmada e alternar para outra área, dando destaque sem precisar mexer a câmera para aquela direção.

Além disso, de acordo com a fabricante, também seria possível gravar o vídeo de uma cena inteira e capturar uma pequena área em modo zoom, ao mesmo tempo, sem perda de qualidade. Como demonstrado, os dois vídeos gravados são salvos separadamente na biblioteca do celular simultaneamente.

Por conta do grande sensor de 200 MP, a Samsung garante que será possível dar zoom no meio da imagem ou até ampliar assuntos que estejam na borda da foto. O ISOCELL Zoom Anyplace também tem a anunciada tecnologia “End-to-End (E2E) AI Remosaic”, que deve processar fotos na metade do tempo em relação aos modelos anteriores.

Para que tudo isso funcione, conforme o vídeo aponta, o sensor deverá trabalhar em conjunto com o algoritmo de Inteligência Artificial (IA) do chip Snapdragon 8 Gen 3, recentemente anunciado pela Qualcomm. O recurso “Qualcomm AI Engine” tende a trabalhar para alterar a qualidade das fotos e vídeos em tempo real, ou seja, quando estão sendo capturados.

Rumores sobre o S24

Um rumor divulgado pelo site Sammy Fans, também nesta sexta-feira (27), fala sobre um vazamento do aplicativo Geekbench que mostra uma suposta ficha técnica referente ao Galaxy S24 Plus, indicando que o aparelho teria até 12 GB de memória RAM e processador Exynos 2400 na Coreia do Sul, e não um Snapdragon como esperado.

Uma suposta estrutura de titânio, assim como é no iPhone 15 Pro, e uma bateria maior com carregamento ultrarrápido de 65 W, são outros dois rumores sobre o Galaxy S24 Ultra que podem animar os fãs da marca. Para saber se isso tudo se tornará verdade, teremos que esperar o lançamento oficial, que deve ocorrer apenas no começo de 2024.

