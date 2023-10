Golpe do Voa Brasil: fraude usa programa do Governo para roubar dinheiro

Golpistas estão utilizando o Voa Brasil , programa do Governo Federal que ainda nem foi lançado oficialmente, para aplicar golpes pelas redes sociais. A iniciativa pública pretende disponibilizar passagens aéreas com valores acessíveis para algumas categorias de passageiros, mas ainda não está em vigor. De acordo com a empresa de segurança digital Kaspersky , os criminosos induzem as vítimas a realizarem pagamentos para efetuar a compra de tíquetes falsos, podendo também roubar seus dados pessoais e informações bancárias. O Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pela operacionalização do programa, emitiu nota afirmando que o serviço ainda não está em funcionamento, e alertou a população sobre a fraude.

O golpe tem início com a publicação de vídeos e anúncios falsos patrocinados nas redes sociais, prometendo a comercialização de passagens aéreas de ida e volta por R$ 200, supostamente por meio do Voa Brasil. Ao clicar nesses links fraudulentos, os usuários são direcionados para um site falso, que exige o preenchimento de um cadastro com nome completo e CPF. As instruções dos bandidos dizem que esse formulário é necessário para liberar os requisitos necessários para a aprovação no programa do governo.

Golpe do Voa Brasil: saiba identificar e se prevenir da fraude — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Após a realização do cadastro, o site gera um boleto referente a supostos “impostos, fiscalização de aviação civil e taxa de contribuição ao turismo brasileiro sustentável”. Os criminosos orientam o usuário a fazer o pagamento via Pix ou cartão de crédito dentro de 30 minutos. Além da perda financeira, os usuários ainda podem ter os dados do cartão capturados pelos golpistas.

Um print feito pela Kaspersky mostra que os bandidos também informam que o falso pagamento é referente a uma “taxa de adesão ao programa”, utilizando um suposto logo do programa Voa Brasil. A falsa mensagem também informa que, após o pagamento, um aplicativo será enviado para o e-mail da vítima.

Golpe utiliza o programa Voa Brasil, do Governo Federal, para roubar dinheiro e dados das vítimas — Foto: Reprodução/Kaspersky

O Ministério dos Portos e Aeroportos publicou uma nota no site oficial da pasta esclarecendo que o Voa Brasil está em fase de ajuste final e ainda não existem regras definidas para participação. Ainda, que o Governo Federal não está realizando cadastro ou solicitando pagamento de valores para que os usuários sejam inseridos no programa.

“Caso o cidadão receba ligação, correspondência, mensagem de texto no celular ou via redes sociais solicitando depósito em dinheiro para ser incluído no Voa Brasil, sugerimos que denuncie essa prática por meio dos canais de atendimento ao usuário”, diz o comunicado. A denúncia pode ser feita pelo site Fala BR (falabr.cgu.gov.br), pelo e-mail ouvidoria@mpor.gov.br ou pelo telefone (61) 2029.8090.

A pasta ainda reforça que sites e redes sociais que se apresentam como canais de cadastro de programas oficiais do Governo Federal, oferecendo facilidades, devem ser vistos com desconfiança. Isso porque o Ministério não realiza contato direto com o cidadão nem concede benefícios mediante pagamento de valores.

“É sempre importante lembrar que não se deve fornecer dados pessoais, como CPF, nome, data de nascimento, etc. para pessoas desconhecidas ou inseridas em sites de origem desconhecida”, recomenda o posicionamento do Ministério dos Portos e Aeroportos.

Como se proteger

Fábio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, orienta que as pessoas desconfiem de mensagens que utilizem temas comentados na imprensa ou que prometam benefícios sociais, especialmente aquelas recebidas por meio das redes sociais.

A recomendação é desconfiar de promessas exageradas ou que garantam benefícios fáceis, conferir o endereço do site, prestar atenção se há erros gramaticais ou o uso de termos genéricos — o que pode indicar que a página é falsa —, além de manter um antivírus instalado no computador e no celular.

“Os ataques podem ser evitáveis se o usuário se mantiver atento e desconfiar, desde a busca do site para as possíveis passagens até o pagamento do serviço. É importante conferir o que está sendo acessado e onde você está colocando suas informações pessoais, pois, com as atualizações de fraudes, todo cuidado é pouco”, concluiu Fábio Assolini.

Com informações do Ministério dos Portos e Aeroportos

