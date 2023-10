Google anuncia Pixel 8 e Pixel 8 Pro com 7 anos de atualizações

O Google anunciou, nesta quarta-feira (4), a chegada dos celulares Pixel 8 e Pixel 8 Pro ao seu catálogo de smartphones. Os modelos foram apresentados com o novo processador Tensor G3, desenvolvido pela empresa, além de garantirem aos consumidores a atualização do Android por 7 anos — algo inédito em telefones que usam o sistema operacional do Google. Outro destaque interessante para a linha Pro é o sensor de temperatura, que inicialmente pode ser usado para fazer a medição da temperatura de objetos, mas, em breve, conseguirá medir também a do usuário.

Durante os anúncios, o Google também aproveitou para mostrar os novos recursos com o uso de Inteligência Artificial (IA) que devem chegam aos smartphones, entre eles o "Best Take (ou "Melhor Clique"), que mescla imagens similares para garantir que todos saiam — literalmente — bem na foto. Vale ressaltar que a empresa não comercializada esses celulares no mercado brasileiro e, por conta disso, não há previsão para que o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro cheguem por aqui.

Google Pixel 8 Pro

O Pixel 8 Pro chega ao mercado global com uma tela de 6,7 polegadas — a mesma de seu antecessor, o Pixel 7 Pro. Porém, para esta versão, o celular traz um display OLED com tecnologia LTPO, que ajuda a reduzir o consumo de energia, além de contar com uma taxa de atualização de 120Hz. Segundo a empresa, essa é a tela mais brilhante feita para celulares Pixel até agora. No design, o aparelho ainda apresenta um fundo de vidro fosco com moldura de alumínio polido, materiais recicláveis em sua composição e três cores: rosa, cinza e preto.

No conjunto de câmeras, o Google entregou um jogo triplo, com a principal de 50 MP, uma ultrawide com 48 MP e outra telefoto também de 48 MP com zoom 5x, além de uma câmera de selfie com 10,5 polegadas. Apesar da melhoria nas lentes, o que impressiona são os novos recursos adicionados à fotografia por meio do uso de Inteligência Artificial generativa. Eles permitem desde a escolha da melhor pose de cada integrante de uma foto, até o complemento que pode adicionar detalhes extra em uma foto já tirada, caso o usuário queira dar mais ou menos zoom.

Na parte traseira do Pixel 8 Pro, o Google revelou a presença de um novo sensor de temperatura, que permite digitalizar rapidamente um objeto — como panelas e mamadeiras — para mediar sua temperatura. A empresa também enviou um pedido ao Federal Drug Administration (FDA) para permitir que o aplicativo Termômetro do Pixel meça a temperatura do usuário e salve-a no Fitbit (mas deve valer para outros smartwatches compatíveis com Android). O celular custa US$ 999, o equivalente a aproximadamente R$ 5.150, em conversão atual.

Google Pixel 8

A versão mais básica do aparelho vem em um tamanho um pouco menor, com uma tela OLED de 6,2 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Ele tem um design similar ao Pixel 8 Pro, mas com uma lente a menos no jogo de câmeras traseiras. O Pixel 8 traz uma câmera principal de 50 MP e uma ultrawide de 12 MP — com foco automático e recursos de lente macro, além da câmera frontal com 10,5 MP.

Assim como a versão Pro, o Pixel 8 traz em suas configurações as mesmas ferramentas de edição de fotos que utilizam IA, como o Best Take e o Magic Editor. Além disso, ele vem equipado com o mesmo processador Tensor G3 de 4 nanômetros e Android 14 atualizado por 7 anos. No mercado estadunidense ele será vendido por US$699 (aproximadamente R$ 3.603). Ambos os telefones do Google começam a ser oficialmente vendidos em 12 de outubro.

Ficha técnica Pixel 8 Pro

Painel da tela: OLED + LTPO

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Ultra HDR (1344 x 2992 pixels)

Câmera traseira: 50 MP + 48 MP + 48

Câmera frontal: 10,5 MP

Processador: Tensor G3

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: até 256 GB

Sistema operacional: Android 14

Dimensões: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm

Peso: 213 gramas

Cores: Porcelain (perolado), Bay (azul) e Obsidian (preto).

Lançamento no Brasil: sem previsão

Preço de lançamento: US $ 999

Ficha técnica Pixel 8

Painel da tela: OLED

Tamanho da tela: 6,3 polegadas

Resolução da tela: Ultra HDR (1080 x 2400 pixels)

Câmera traseira: 50 MP + 12 MP

Câmera frontal: 10,5 MP

Processador: Tensor G3

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: até 256 GB

Sistema operacional: Android 14

Dimensões: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

Peso: 187 gramas

Cores: Obsidian (preto), Hazel (cinza) e Rose (rosa)

Lançamento no Brasil: sem previsão

Preço de lançamento: US $ 699

