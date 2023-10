Google anuncia recurso que ajuda a combater fake news em imagens; entenda

Para acessar as informações, o usuário deve abrir uma imagem nos resultados de pesquisa e clicar nos três pontinhos de opções da barra superior. Então, basta selecionar a opção “Sobre esta imagem” para visualizar um histórico com outros resultados em que aquela figura foi publicada. A página mostrará uma linha do tempo com as últimas páginas em que ela apareceu online, com uma estimativa aproximada de quando a foto foi indexada pela primeira vez nos registros do buscador.