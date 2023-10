Google Assistente com Bard? IA poderá planejar viagens e enviar mensagens; veja

Google Assistente deve genhar integração com o Bard em breve; veja novidades — Foto: Marcela Franco/TechTudo

📝 O Google Assistente vai superar a Siri no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

De acordo com a própria companhia, o novo recurso irá combinar o “raciocínio gerativo” do Bard com a “ajuda personalizada” da Google Assistente para ser capaz de fornecer respostas mais contextualizadas e inteligentes. De maneira geral, com o update, a assistente será capaz de responder e lidar com uma gama maior de perguntas e tarefas, o que pode ampliar a sua usabilidade. Ao que tudo indica, a função deve ser disponibilizada nos próximos meses.

Ainda segundo a companhia, a Google Assistente com Bard poderá realizar tarefas mais personalizadas, sendo capaz de planejar viagens, enviar mensagens, criar listas de itens de compra e mais. Além disso, será possível interagir com o “robô virtual” usando texto, voz ou imagens. A partir da nova atualização, você poderá tirar uma foto de uma bifurcação para perguntar à assistente qual é o caminho mais curto a se seguir para chegar em um local de destino mais rapidamente, por exemplo.

O Bard é a inteligência artificial do Google e concorrente direto ao Chat GPT — Foto: Divulgação/Getty Images

De acordo com o portal TechCruch, a novidade se baseia em uma atualização recebida pelo Bard em meados de setembro, que é capaz de permitir que o chatbot de IA do Google seja integrado a outros apps da companhia, como o Gmail, Drive e Docs, por exemplo. Ainda de acordo com o site especializado, quem já optou por integrar esses serviços, não precisará integrá-los novamente quando a atualização da Google Assistente for disponibilizada.

Vale dizer, ainda, que usuários de Android poderão aproveitar as novidades de uma forma mais integral, já que os serviços devem ser incorporados ao sistema de maneira mais completa. De acordo com o gigante das buscas, a Assistente com Bard no Android poderá escanear fotos e sugerir legendas para fazer publicações em redes sociais, por exemplo. Assim, se você quiser publicar uma foto do seu pet mas estiver sem ideias para a legenda, a Google Assistente poderá te ajudar com isso.

O Google afirma que o projeto, por enquanto, ainda é um “experimento inicial”. Ainda de acordo com a companhia, ele deve ficar disponível em fase beta para alguns testadores “em breve” para que o Google receba feedbacks e possa aprimorar a ferramenta antes de disponibilizá-la globalmente - o que deve acontecer dentro dos próximos meses, segundo a empresa.

Com informações de Google, Engadget e TechCruch

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora