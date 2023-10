Google lança Chromebook Plus com recursos de inteligência artificial

O Chromebook Plus , notebook que roda o sistema Chrome OS do Google , receberá uma nova categoria com foco em recursos de inteligência artificial (IA) e produtividade do usuário. O anúncio foi feito na segunda-feira (2) e não define um produto específico, mas uma série de novas diretrizes que as fabricantes devem seguir para embarcar nesta novidade, como a inclusão de tela e webcam com resolução Full HD e pelo menos 8 GB de memória RAM , além de outras condições. Com todas as novidades, a empresa promete oferecer o dobro de desempenho se comparado com os Chromebooks mais vendidos entre julho e dezembro de 2022.

Da mesma forma, só podem ser chamados de Chromebook Plus os laptops que tiveram, no mínimo, um processador Intel Core 3 ou i3 de 12ª geração ou AMD Ryzen 3 da série 7000. A ficha técnica de um aparelho portátil desses também deve incluir pelo menos 128 GB de SSD e os valores devem partir de US$ 399, ou cerca de R$ 2.022 de acordo com a cotação atual do Dólar.

Google quer usar IA para melhorar até as videoconferências — Foto: Divulgação/Google

De acordo com o site TechCrunch, o Google deve implementar, em breve, algumas instruções mais robustas de IA no Chromebook Plus, e isso deve justificar as novas exigências mínimas de processamento. Entre os novos recursos, está um assistente automatizado de redação que pode funcionar em diversos tipos de páginas web.

Recursos mais simples também estão previstos, como a borracha do Google Fotos, que promete apagar o fundo de forma automatizada nas edições. Segundo o site The Verge, esses notebooks também devem usar a IA para cancelamento de ruído e melhorias de iluminação em conferências de vídeo. O Google também promete melhorar a experiência de uso do Adobe Photoshop da web com IA.

Outra ferramenta comentada pelo site deve trazer, esta somente em 2024, uma interface em formato de campo de busca para que o usuário consiga gerar imagens de papel de parede. Tudo isso de forma automatizada, a partir de uma frase ou uma sugestão do usuário. Entretanto, não há previsão de disponibilidade do recurso.

Software deve usar IA para criar artes de wallpaper — Foto: Divulgação/Google

As primeiras marcas a aderirem ao programa são Acer, ASUS, HP e Lenovo. Os primeiros modelos devem estar disponíveis para encomenda a partir de 8 de outubro nos Estados Unidos e, no dia seguinte, na Europa e no Canadá. Não há previsão de lançamento no Brasil até o momento.

Em termos de hardware, analisando apenas a ficha técnica, os novos notebooks são realmente mais avançados do que os Chromebooks mais comuns no mercado. Os modelos anteriores tinham apenas 4 GB ou 6 GB de RAM, até 64 GB de armazenamento interno e processador Intel Celeron, que comumente tinha apenas dois núcleos de processamento. Algumas empresas poderiam até exceder esses números, mas não era o padrão.

