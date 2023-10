Google quer acabar com as senhas? Entenda novo método de segurança da empresa

Não por acaso, o anúncio foi feito no Mês de Conscientização Sobre Segurança Cibernética, quando empresas, governos e especialistas se engajam em ações de conscientização sobre boas práticas online e proteção de dispositivos, dados pessoas e informações sensíveis. Confira, a seguir, como funcionam as chaves de acesso do Google e quais são os objetivos da empresa a longo prazo.