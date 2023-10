GTA 4 Remake? YouTuber recria jogo com Unreal Engine 5; veja vídeo

GTA 4 ganhou um "remake" criado por um fã com Unreal Engine 5, a mesma ferramenta utilizada para produzir os visuais de games no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC mais recentes. O remake é uma criação do YouTuber 12th Hour, já conhecido por fazer um remake do trecho inicial de GTA: San Andreas na Unreal Engine 5. Em um recado para a Rockstar Games, produtora da série GTA, ele explica que a reprodução é apenas um conceito para PC, não um game jogável de fato. Dessa forma, não é possível baixá-lo para rodar como o game em si.