GTA na Netflix? Serviço de streaming pode trazer jogo da série em seu app

A Netflix pode trazer um game da série GTA (Grand Theft Auto) para a plataforma. Segundo o The Wall Street Journal, a empresa está prestes a firmar uma parceria com a Take-Two, dona da produtora Rockstar Games, com este objetivo. Porém, ainda não há informações se a parceria com a gigante do streaming significa um GTA inédito e exclusivo ou o lançamento de uma adaptação para mobile de títulos como GTA 5, GTA: San Andreas, entre outros. Vale reforçar que a novidade não envolve uma adaptação em live action da série de jogos. A seguir, veja mais informações.